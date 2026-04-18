El pacto extremeño de PP y Vox fija las bases para Aragón y CyL y marca el camino a Feijóo si necesita a Abascal

Archivo - (I-D) El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernánde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pacto de gobierno que han sellado PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola presidenta encarrila las negociaciones de ambos partidos en Aragón y Castilla y León, al tiempo que allana el camino a un futuro gobierno de España en caso de que Alberto Núñez Feijóo dependa de los votos de Santiago Abascal.

Después de varios meses de intensas negociaciones y con investidura fallida de Guardiola incluida en marzo, el equipo de Feijóo celebra haber "contribuido a facilitar un pacto" en Extremadura que supere el bloqueo y logre estabilidad para cuatro años con la aprobación de presupuestos.

De hecho, en las filas del PP recuerdan que la falta de acuerdo presupuestario por el bloqueo de Vox es lo que provocó que Guardiola adelantase las elecciones en Extremadura. Ahora, el pacto extremeño recoge en el segundo párrafo el "compromiso" de elaborar y aprobar unos presupuestos anuales para llevar a término en tiempo y forma las 74 medidas acordadas por ambos partidos. "Para gobernar es esencial que haya cuentas", abundan fuentes 'populares'.

ENCARRILA LOS PACTOS EN ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN

Este pacto será un marco de referencia para las negociaciones en Aragón --que celebró elecciones el pasado 8 de febrero y tiene hasta el 3 de mayo como plazo límite para evitar la repetición electoral-- y en Castilla y León, donde esta misma semana PP y Vox cerraron un acuerdo para repartirse los puestos en la Mesa de las Cortes.

Se prevé que los futuros pactos de gobierno de Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco incluyan medidas similares a las acordadas en Extremadura: rechazo del Gobierno regional al reparto de inmigrantes ilegales por parte del Ejecutivo de Sánchez, prohibición del burka en espacios públicos, bajada de impuestos, defensa del sector agrario frente a la Agenda 2030 o eliminación del 50% de las subvenciones a sindicatos y empresarios.

"Una vez que tenemos los límites claros de cada partido será todo más sencillo", reconocen en 'Génova'. Así, admiten que un texto ya consolidado en Extremadura quita tensión a la negociación abierta en Aragón, añaden otras fuentes 'populares'.

Uno de los puntos que ha suscitado más controversia y las críticas del PSOE y la izquierda es el relativo a la "prioridad nacional" que aparece en el documento de Extremadura: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Los 'populares' recalcan que el concepto de "prioridad nacional" busca potenciar el arraigo y se enmarca dentro de la legalidad vigente. Por eso, no ven lesivo ni les incomoda que los de Abascal hayan incorporado su "narrativa" en el texto firmado, que Guardiola y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, escenificaron el jueves en el Patio de los Naranjos de la Asamblea extremeña.

EL DOCUMENTO MARCO DE FEIJÓO

En 'Génova' admiten que el documento marco que impulsó Feijóo a finales de febrero con las líneas para "ordenar" los pactos con Vox y alcanzar "gobiernos estables" fue un "punto de inflexión" que ha contribuido a desbloquear el acuerdo en Extremadura y fijar la hoja de ruta de cara al futuro.

Ese documento defiende que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

Los 'populares' dejan claro además en ese texto --que, en su opinión, "molestó" a los de Abascal-- que el PP es una formación con "vocación nacional" y en consecuencia fija un marco de negociación de pactos "único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad".

Ese mismo marco de negociación se seguirá en caso de que Feijóo necesite a Vox para llegar al Palacio de la Moncloa después de las elecciones generales. En el último congreso del PP celebrado en julio de 2025, Feijóo apostó por un Gobierno "en solitario".

"Acuerdos con Vox sí, Vox en el Gobierno no", afirmó entonces el 'número 2' del Partido Popular, Miguel Tellado, insistiendo en que el compromiso de Feijóo es formar un gobierno "monocolor y único". Sin embargo, en los últimos meses los 'populares' han suavizado esa premisa subrayando que el PP respetará el resultado de las urnas.

CORDIALIDAD EN LAS REUNIONES PESE A LAS CRÍTICAS PÚBLICAS DE VOX

En el cuartel general de los 'populares' reconocen que en las negociaciones con Vox ha habido buen ambiente, cordialidad y entendimiento pese a la tensión pública que han exhibido los de Abascal en algunos momentos. Es más, reconocen que el pacto para investir a Guardiola podía haberse sellado hace varios meses.

"Si Vox ha querido retrasar el acuerdo casi al mes de mayo, cuando arranca la campaña andaluza, será por interés suyo orgánico, político o lo que sea", han indicado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo. Otras fuentes reconocen que los de Abascal necesitaban tiempo para hacer el tránsito de su duro discurso contra el PP --le ha llamado reiteradamente "estafa" o "contrabandista de ría"-- y entrar en el marco del acuerdo.

Desde 'Génova' han dejado claro que Guardiola "ha contado con total autonomía" para negociar la configuración de su Ejecutivo y que sucederá lo mismo con Azcón y Mañueco. El reparto de puestos en Extremadura no formó parte de las reuniones de estas semanas y se cerró el mismo jueves que se anunció el pacto, según fuentes de la negociación.

EN PLENA PRECAMPAÑA ANDALUZA

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ya se ha colado en la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, en las que el 'popular' Juanma Moreno aspira a repetir su mayoría absoluta.

De hecho, el PP andaluz ya ha empezado a llamar al voto útil para evitar que pase como en Extremadura y la región no viva "medio año de parálisis" tras la cita con las urnas como ha ocurrido en la comunidad vecina.

"En Andalucía buscamos otra opción, y aspiramos a tener un gobierno en solitario, a ser libres y tener la libertad para no tener que esperar esos seis meses, poder constituir un gobierno desde el minuto uno, como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años" de legislatura en la que el PP-A ha contado con mayoría absoluta, afirmó Moreno el viernes.