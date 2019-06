El pacto preferido por los vascos a nivel estatal sería el que suman PSOE, Podemos y nacionalistas vascos y catalanes

Publicado 28/06/2019 14:16:25 CET

Un 45% de los vascos quiere que se celebre un referéndum sobre la independencia, un 40% votaría en contra y un 25%, a favor

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pacto "ideal" preferido a nivel estatal por los ciudadanos vascos sería el que suman PSOE, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas vascos, mientras que, en el ámbito autonómico, el pacto "favorito" para alcanzar una mayoría en el Parlamento vasco sería el resultante de la unión de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. Esta opción es elegida por el 23,2% de los vascos, frente al 7% que apuesta por el conformado por PNV, PSE y PP, según datos de la 12ª edición del Deustobarometro, correspondiente a la oleada de verano.

La Universidad de Deusto ha presentado este viernes los resultados de su último Deustobarómetro, sondeo que tiene una periodicidad semestral, y que recoge las opiniones y preferencias de los ciudadanos sobre los temas que despiertan mayor preocupación en la sociedad vasca.

La encuesta, presentada por sus responsables, María Silvestre, Braulio Gómez, e Iratxe Aristegi ha sido confeccionada a través de un millar de encuestas online, realizadas a personas mayores de 18 años, durante la segunda quincena de junio.

Según esta encuesta, el 26,9% de los votantes de Unidas Podemos prefiere un pacto para alcanzar una mayoría en el Gobierno central de PSOE, Podemos, PNV y partidos regionalistas (incluido UPN), mientras que un 30,5% opta por la suma de PSOE, Podemos, PNV, EH Bildu e independentistas catalanes.

En el caso de los votantes del PNV, el 30,6% elige una mayoría con PSOE, Podemos, PNV y partidos regionalistas (incluido UPN), mientras que un 25% prefiere la suma de PSOE, Podemos, PNV, EH Bildu e independentistas catalanes.

El 42,8% de los votantes de EH Bildu apuesta por una mayoría formada por PSOE, Podemos, PNV, EH Bildu e independentistas catalanes, y un 31,4% deja fuera de esta fórmula al PNV, mientras que el 41,8% de los votantes del PSE elige una mayoría con PSOE, Podemos, PNV y partidos regionalistas (incluido UPN), y solo el 5,5% es partidario de un gobierno de PSOE y Ciudadanos.

Por otro lado, en cuanto a la mayoría parlamentaria preferida a nivel autonómico en Euskadi, al 23,2% le gustaría que sumaran PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, seguido del 19% que opta por la fórmula PNV y EH Bildu, un 9,7% que elige a PSE, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, el 7,8% que prefiere la unión de PNV y Elkarrekin Podemos, y un 7% que se decanta por la suma de PNV, PSE y PP.

MODELO TERRITORIAL

En cuanto a la preferencia sobre el modelo territorial, el 35% apuesta por más autonomía, el 29% por la misma autonomía, el 5% por menos autonomía, y el 16% por un estado independiente.

Por otro lado, el 46% está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con la afirmación de que el nacionalismo español es "peligroso" para la convivencia en Euskadi, frente al 18,7% que se muestra poco de acuerdo y el 12,5% nada de acuerdo.

Por su parte, el 58% de los entrevistados está poco de acuerdo o nada de acuerdo con que el nacionalismo vasco es "peligroso" para la convivencia en el País Vasco, frente al 6,7% que se posiciona "muy de acuerdo" con esta afirmación y el 15,8% que se muestra bastante de acuerdo.

Además, el 78% de los encuestados percibe corrupción en el Gobierno español, frente al 94% de 2013, porcentaje que desciende al 36% cuando se pregunta por el Ejecutivo vasco, al 34% en el caso de la diputación foral y al 30% en el ayuntamiento.

PARTICIPAR EN REFERÉNDUMS

Un 45% de los vascos es partidario de la celebración de un referéndum sobre la independencia política en Euskadi, porcentaje que apenas sobre el semestre anterior. En caso de celebrarse, un 40% votaría en contra de la independencia, casi 4 puntos más que hace un semestre, y un 25% a favor, (+1,%), mientras que un 25% prefiere no contestar.

Además, a un 67% le gustaría que se celebrara un referéndum sobre los problemas cotidianos del municipio en el que reside, y a un 64% que se consultara sobre las cuestiones relacionadas con la economía. En ese sentido, Braulio Gómez ha señalado que "hay deseo de incorporar profundización en la democracia participativa, pero no hay un deseo de que ese referéndum sea relacionado con la independencia de Euskadi".

Casi un 60% de los ciudadanos vascos cree que las campañas electorales "no valen para nada" y "no le influye a la hora de construir su posición para votar". Además, el 89% de los votantes de todos los partidos "no se cree lo que los partidos proponen en las campañas electorales".

En cuanto al significado del voto, el 56% de los vascos dice que vota para "intentar que cambien las cosas", y el 29% para "intentar no perder lo que tenemos". Además, el 40% vota "con ilusión, sin pensar que es la opción menos mala" y un 50% vota "sin ningún tipo de ilusión", eligiendo la "opción menos mala". Así mismo, el 50% vota "al partido más útil, aunque no sea un preferido", sobre todo quienes votan al PNV.

En una escala de 0 a 10, los votantes vascos se sienten más identificados con Elkarrekin Podemos en cuanto a temas como el derecho a la vivienda, los derechos de las mujeres, la protección del medio ambiente, la protección de las condiciones laborales o la política fiscal, pero cuando se trata de la protección de la empresa y la propiedad privada los vascos o de la relación entre Euskadi y España se sienten más cercanos al PNV.

A la hora de votar en las elecciones general del 29 de abril, el 34,1% de los vascos se han sentido influenciados por "el miedo a la ultraderecha", por encima de la priorización del desarrollo económico y la creación de empleo (12,5%), las pensiones (11,4%), y la reducción de las desigualdades sociales (11,2%).

En el caso de las elecciones forales del 26 de mayo, el 21% ha votado influenciado por priorización del desarrollo económico y la creación de empleo, seguido de la reducción de las desigualdades sociales (16,2%) y el "miedo a la ultraderecha" (15%).

Por su parte, el 19,7% dice haber estado influenciado por la priorización del desarrollo económico y la creación de empleo a la hora de votar en las elecciones europeas, y el 17,1% afirma haber tenido como motivación la "protección del autogobierno", mientras que el porcentaje de los que se declaran influenciados por el "miedo a la ultraderecha" baja en este caso al 15,3%.

En una época de "cordones sanitarios y polarización política en la que se han incrementado las distancias ideológicas y de posicionamientos entre todos los partidos", ha indicado Braulio Gómez, se ha preguntado a los vascos a que partidos "no votarían nunca, y desechan de partida, algo muy importante a la hora de construir acuerdos y consensos entre ciudadanos diferentes". Así, el 74,3% de los vascos rechaza a Vox, el 59,1% al PP, el 54% a Ciudadanos, el 26,9% a EH Bildu, el 16,4% al PSOE/PSE, el 15,2% a Elkarrekin Podemos, y el 14,2% al PNV.

El 60% de los votantes del PNV confía "mucho o bastante" en los pactos que hace el partido al que vota, porcentaje que baja al 55% en el caso de los votantes de EH Bildu, al 45% cuando se pregunta a los de Eklarrekin Podemos, y al 41% en el caso de los socialistas.

Preguntados por cuáles son los partidos con los que se sentirían "traicionados" si el partido al que votaron acordara un gobierno de coalición o un pacto de legislatura, "sigue siendo Vox el partido con el que se sentiría traicionado cualquier votante vasco si su partido llegara a un pacto de legislatura con ese partido", ha destacado Braulio Gómez, para señalar que "los partidos con los que no se sentiría traicionado ningún votante en Euskadi si se incorporaran a un gobierno serían el PSOE, PNV y Podemos, ya que menos del 10% se sentiría traicionado".