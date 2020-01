Los padres de Gabriel ven "muy claro" el ensañamiento y esperan que Ana Julia Quezada "cumpla la pena que merece"

Publicado 27/01/2020 11:02:12 CET

ALMERÍA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ángel Cruz y Patricia Ramírez han trasladado que esperan que Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por quitar la vida a su hijo Gabriel, "cumpla la pena que se merece y establece el Código Penal" ya que, según remarcan, "está muy claro" que lo asesinó "con ensañamiento y no solamente con alevosía".

En un comunicado ante la vista en audiencia pública en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe decidir este miércoles si se repite el juicio con jurado popular, han afirmado que es su "responsabilidad" como padres "seguir luchando para hacer justicia" y han demandado que se "esclarezca la secuencia de los hechos, así como de las lesiones" que presentaba el niño "mediante el estudio por parte de los jueces, asesorados por expertos en la materia y teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas".

Aseguran que, tras solicitar "ayuda" a diferentes especialistas de medicina interna, neurólogos, neurocirujanos, "todos ellos independientes del juicio" que se celebró ante la Audiencia Provincial de Almería, estos "coinciden" en que la manera en que Quezada mató a Gabriel Cruz "fue de una brutal violencia, ensañamiento, y desgraciadamente larga".

Indican que, "no quieren inventar hechos", y destacan que existen "ciertas incongruencias" acerca de "cómo sucedieron los hechos" aquel 27 de febrero de 2018 en el que desapareció el niño de ocho años en la pedanía de Las Hortichuelas, en Nïjar (Almería) y "el tiempo en el que tardó en producirse" el crimen en la finca de Rodalquilar.

"Como padres nos preguntamos si sólo con esto no basta para demostrar que ha habido un ensañamiento por parte de ella y que, fruto de ello, son la gran variedad de lesiones que presentaba y que necesariamente, por el tiempo que tardan en producirse cada una, obedecen a una secuenciación de hechos en los que su asesina lejos de pararse a reflexionar, como ella declaró, quería que se callara y se peleó con él durante 15 o 20 minutos que tardó en fallecer", detallan para añadir que después, "le seccionó su muñeca con total desprecio a su agonía y muerte".

Tras subrayar "el nudo" que les produce "redactar estas líneas" y aludir a su "lucha para que los detalles más escabrosos no fuesen publicados", apelan a su "responsabilidad" como padres para que "esta mujer no haga daño a nadie más" y recuerdan el caso de la muerte, declarada accidental, de la hija mayor de Ana Julia Quezada cuando residía en Burgos.

"Quizás, allí se cometieron errores, y debemos de mirar hacía atrás para evitar volver a tropezar y protegernos", sostienen para reclamar al Alto Tribunal andaluz que "tengan en cuenta todas las pruebas presentadas" porque "solo así podría determinarse la agravante de ensañamiento que supondría, según el Código Penal, una pena mayor para la acusada de cinco años si se derogase la prisión permanente revisable".

Por último, se refieren a la impugnación presentada por la Fiscalía y apuntillan que sus letrados "no se han inventado ningún delito" en alusión a los dos delitos contra la integridad moral que consideró probados "por unanimidad" el jurado popular a instancias de la acusación particular y que el Ministerio Público pide revocar.

"Si la apelación presentada por la fiscalía prospera se le quitan años a su condena por los delitos de integridad moral", subrayan para concluir que "desgraciadamente una cosa son las secuelas que nos ha dejado de por vida por llevarse a nuestro hijo y engañarnos durante tantos días, y otra sufrir la vejación de tener que soportar sus palabras e interpretación con una gran frialdad y maldad, de darnos esperanzas un día sí y otro no, así como el desprecio hacia nosotros y nuestras familias".

RECURSOS Y NULIDAD DEL JUICIO

La vista en la que se van a dirimir los recursos de apelación e impugnación elevados por todas las partes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a la pena de prisión permanente revisable Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño de ocho años Gabriel Cruz será en audiencia pública.

Tanto Fiscalía como acusación particular y defensa expondrán presencialmente sus alegaciones al fallo que condenó a Quezada también por la comisión de dos delitos contra la integridad moral y otros dos de lesiones psíquicas hacia sus padres Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

El TSJA deberá estudiar los recursos de la defensa y la acusación particular en los que, por distintos motivos, piden la repetición del juicio, toda vez que la Fiscalía Provincial impugnó parte de estas peticiones y recurrió la condena por los delitos contra la integridad moral al entender que el jurado popular incurrió en "manifiesto error" al valorar la prueba.

Quezada fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Gabriel Cruz así como a ocho años y tres meses más por el resto de delitos, si bien la sentencia dictada el 30 de septiembre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería aún no es firme. Mientras, la penada ha sido trasladada desde la prisión de El Acebuche en Almería a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila.

La Fiscalía impugnó la apelación presentada por la defensa de Ana Julia Quezada e interpuso, asimismo, un recurso contra los delitos probados contra la integridad moral de los padres, al margen de los delitos de lesiones psíquicas.

La fiscal indicó que, en el caso enjuiciado, "no cabe duda" de que Ángel Cruz y Patricia Ramírez "sufrieron un padecimiento inconmensurable" pero remarcó que la "interpretación que de los hechos" realizó el jurado respecto del delito contra la integridad moral "incurre en manifiesto error y no pondera adecuadamente un juicio de razonabilidad".

Con respecto al recurso de apelación presentado por la defensa y que impugna, la fiscal expresó su "disconformidad" y solicitaba la confirmación íntegra del fallo a excepción de los dos delitos contra la integridad moral.

También se pronuncia sobre el ensañamiento que el jurado no apreció y que ha llevado a la acusación particular a pedir que se repita el juicio por no avenirse a la pericial de parte que presentó contra el criterio de los forenses.

En este sentido, la representante del Ministerio Público "en su posición de garante de la estricta legalidad en defensa del interés público sin servir intereses particulares" consideró que "siempre la pericial forense más sólida, técnica, motivada y lo que es fundamental, más objetiva".

Ante la nulidad del juicio solicitada por la defensa al considerar que la magistrada-presidenta del tribunal podría haber inducido al jurado a que desechase la agravante de ensañamiento, que la Fiscalía no pedía, la madre de Gabriel ha manifestado recientemente su interés en que se repita la vista oral.

La Audiencia Provincial de Almería ya prorrogó la prisión provisional para Ana Julia Quezada por un plazo máximo de 14 años, 31 meses y 15 días a la espera de que se sustancien los recursos presentados al TSJA.