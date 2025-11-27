Page recuerda a Lambán durante su homenaje en el Senado: "Coincidíamos en muchos valores y principios"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su llegada al acto homenaje a Javier Lambán, en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha tenido unas palabras de recuerdo para el expresidente de Aragón Javier Lambán antes del homenaje que se le hará en el Senado, destacando la "admiración" que tenía hacia él y elogiando su "capacidad intelectual".

"No solo era teórico, practicaba su forma de entender la política y defendía muchos valores y principios en los que coincidíamos", ha proclamado Page en declaraciones a los periodistas a su llegada al Senado para participar en este homenaje en el que hablarán el expresidente del Gobierno Felipe González.

Precisamente, Page ha estado charlando con González y el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra minutos antes de comenzar este homenaje.

El presidente castellano-manchego ha recordado la "amistad personal" que tenía con Lambán, lamentando la "pérdida" que sufrió él mismo, el PSOE, Aragón y el conjunto de España. "Por eso es bueno que el homenaje hoy se celebre precisamente en el Senado", ha añadido.

Sobre las ausencias del Gobierno, Page ha dicho que no tiene opinión sobre eso, pero ha aclarado que "habrá que escuchar cuáles son sus argumentos" para excusar asistencia.