Page veía a Zapatero como "un poco desastre con sus gastos" y propone regular las actividades de los expresidentes

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental Madrid, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - CARLOS LUJAN / EUROPA PRESS

Cree que sus implicaciones con Venezuela le han pasado factura a su figura pública: "Tienes posibilidades de que la gente piense mal"

MADRID/TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que le duele "una barbaridad" la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', porque ha dicho que nunca se le imaginó "en este papel económico" y le veía "un poco desastre en sus gastos". No obstante, ha propuesto un marco normativo para regular las actividades de los exjefes del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado Page en los Desayunos Informativos de Europa Press sobre la situación judicial de Zapatero, donde ha dicho que espera "ardientemente" que el expresidente del Gobierno aclare este asunto cuando vaya a declarar en el juzgado.

De hecho, ha señalado que quiere reconciliarse con la "imagen" que tiene de Zapatero, aunque ha reconocido que "nunca" ha estado de acuerdo en sus implicaciones con Venezuela: "Si tú te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, pues de entrada tiene muchas posibilidades de que la gente piense mal".

En cualquier caso, Page ha hecho una reflexión sobre la figura de los expresidente del Gobierno y ha alertado de que en España todavía no se ha tomado "conciencia" de que hay regular "a fondo" sus actividades cuando dejan el Ejecutivo.

NADIE EVITA A UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Y es que el presidente de Castilla-La Mancha ha lanzado una propuesta para adaptar el marco legal a las actividades de los exjefes del Ejecutivo, más allá de que tengan el "derecho" a hacer sus negocios cuando salgan de La Moncloa.

"Nadie deja de ponerse al teléfono con un expresidente", ha apostillado Page sobre los negocios de Zapatero, a la vez que ha vuelto a rechazar las implicaciones del exjefe del Ejecutivo con el régimen de Venezuela.