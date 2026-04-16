Las Palmas y Granada sitúan la innovación y el talento como ejes de sus candidaturas a Capital Europea de Cultura 2031

Archivo - Vista general de la finalización de la rehabilitación del Carmen de los Porcel de la Alhambra. A 04 de septiembre de 2025, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas de Las Palmas de Gran Canaria y Granada, Carolina Darias y Marifrán Carazo, respectivamente, han defendido este jueves los proyectos con los que ambas ciudades aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, subrayando el papel transformador del talento, la innovación y la participación ciudadana como motores de desarrollo urbano y cohesión social.

Durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain!', organizado por 'El Español', ambas regidoras han coincidido en señalar que el propio proceso de candidatura ya está permitiendo situar la cultura en el centro de la agenda pública local, al tiempo que contribuye a reforzar el posicionamiento internacional de sus ciudades.

En este sentido, han recordado que junto a Las Palmas de Gran Canaria y Granada continúan en el proceso de selección otras ciudades como Cáceres y Oviedo.

LA CULTURA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN URBANA

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha explicado que la candidatura, bajo el lema 'Rebelión de la geografía', busca situar a las ciudades periféricas en el centro del debate cultural europeo y dar visibilidad al papel de los territorios insulares en la construcción del futuro comunitario. "Aspiramos a cambiar la perspectiva y que los márgenes sean protagonistas en la conversación europea", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que la candidatura pretende reforzar la convivencia urbana a través del arte, la sostenibilidad y la inclusión para convertir la cultura en un "catalizador" capaz de anticipar transformaciones sociales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

GRANADA: CULTURA, CIENCIA Y TALENTO UNIVERSITARIO

Por su parte, la alcaldesa de Granada ha subrayado que el proyecto 'Granada 2031' combina patrimonio cultural, conocimiento científico e innovación tecnológica, con especial protagonismo de la Universidad de Granada, que celebrará su quinto centenario en ese mismo año.

En este contexto, ha destacado el papel del ecosistema investigador de la ciudad, con presencia de centros del CSIC y un creciente sector tecnológico vinculado a la inteligencia artificial y la computación cuántica. "Granada es historia y patrimonio, pero también mira al futuro de la mano de la innovación y el conocimiento", ha afirmado.

Además, ha señalado que el proyecto tiene un carácter provincial y busca implicar a los 174 municipios del territorio, con el objetivo de extender el impacto cultural más allá del ámbito urbano y consolidar un modelo de desarrollo basado en el talento y las industrias creativas.

LA "NECESIDAD" DE COMPATIBILIZAR EL TURISMO CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

Durante el encuentro, ambas alcaldesas han coincidido en destacar la necesidad de compatibilizar el turismo como motor económico con la calidad de vida de los residentes. En este sentido, la regidora de Las Palmas de Gran Canaria ha defendido un modelo turístico "diferenciado" vinculado a la cultura, los congresos y la identidad local, al tiempo que ha apostado por mantener la "excelencia" del destino sin comprometer el equilibrio urbano.

Por su parte, la alcaldesa de Granada ha recordado que la ciudad cuenta con una larga trayectoria en la gestión sostenible de flujos turísticos, especialmente en el entorno del conjunto patrimonial de la Alhambra, y ha destacado la incorporación de herramientas digitales como sistemas de monitorización en tiempo real o proyectos de gemelo digital para optimizar la planificación turística y urbana.