El Parlament rechaza que Iceta sea senador y bloquea que presida el Senado

JxCat, ERC y la CUP vetan una designación de senador por primera vez en la Cámara

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

La votación se ha saldado sin sorpresas: 25 votos a favor, 39 abstenciones y 65 votos en contra y, pese a que ha sido secreta, se deduce que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

Iceta ha lamentado la decisión de la Cámara, pero ha asegurado que no le afectará en su apuesta política: "No me restará ni un ápice de voluntad de encontrar soluciones --a la situación de Catalunya-- a través del diálogo, la negociación y el pacto".

Sin embargo, en una intervención anterior, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha advertido de que el veto de los independentistas a Iceta supone una vulneración de sus derechos y, por lo tanto, "vuelven a volar puentes" en el intento de buscar soluciones al conflicto catalán.

DECISIÓN SIN PRECEDENTES

Es la primera vez que la Cámara catalana veta la designación de un senador: hasta ahora todos los partidos votaban los respectivos candidatos al Senado y nadie ponía obstáculos fuera cual fuera el color político del candidato.

De hecho, el 4 de mayo de 2018, era la última vez que se habían votado en el Parlament senadores por designación autonómica y entonces prosperaron los ocho candidatos con los votos afirmativos de todos los partidos menos la CUP, que se abstuvo.

El único apoyo del PSC han sido los comuns y su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido que la tradición es que siempre se apoyen los candidatos al Senado pese a las "discrepancias ideológicas" que pueda haber.

Ha recordado que en la última votación de senadores estaba en vigor el artículo 155, y entonces esto no impidió que los grupos independentistas --menos la CUP-- apoyaron los candidatos de Cs y PSC al Senado y viceversa.

REPROCHES

Todos los partidos, también los comuns pese a votar a favor, han coincidido en reprochar las "formas" en las que el PSC ha planteado el nombramiento de Iceta: critican que se diera por hecho que presidiría el Senado menospreciando que primero debía votarlo el Parlament y dialogarse entre los grupos.

Sergi Sabrià (ERC) ha proclamado que el 'no' de su partido a Iceta es "rotundo y nítido", y ha argumentado que el PSC no puede pedir cortesía parlamentaria al independentismo mientras haya dirigentes soberanistas en la cárcel y en el extranjero.

En la misma línea se ha pronunciado Albert Batet (JxCat), que ha acusado al PSC de falta de sensibilidad con los dirigentes independentistas encausados: "¿Dónde está la cortesía cuando se banaliza el dolor de los presos políticos y los exiliados, y cuando se hace mofa?".

Vidal Aragonés (CUP) ha añadido que Iceta "se posicionó a favor del 155 y en los últimos días ha dicho que, si tiene que volver a aplicar, lo volvería a aplicar" y ha pedido a JxCAT y ERC que este rechazo al líder del PSC tiene que ser la antesala de otros 'noes' a futuros pactos con los socialistas.

ABSTENCIONES

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a Iceta de haber roto "la unidad constitucionalista" en el Parlament posicionando al PSC a favor del diálogo con el independentismo, y le ha avisado de que el soberanismo solo entiende de chantajes.

El nuevo líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, también ha acusado a Iceta de haberse acercado al independentismo y ha considerado que su veto como senador demuestra que no ha servido de nada: "Miren el pago que han tenido ustedes con tanto rondar los pactos con aquellos que no son constitucionalistas".