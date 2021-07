El Parlamento catalán valida un decreto que tipifica y sanciona abusos y discriminación en los Mossos

También prevé una moratoria hasta septiembre para el salvamento marítimo

El Parlament ha aprobado este miércoles un decreto por el que se tipifican y sancionan conductas de abuso y discriminación en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, con el objetivo de garantizar los derechos LGTBI.

En el pleno del Parlament de este miércoles, la Cámara catalana ha aprobado el decreto 14/2021 con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, el 'no' de Vox y la abstención de Cs.

En la presentación del decreto, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha destacado la necesidad de esta medida, que ha calificado de imprescindible, para tipificar conductas constitutivas de abuso que, como se prevé en el texto, son "intolerables en un cuerpo policial moderno y propio de una sociedad democrática".

El decreto también urge a una revisión y actualización "ágiles" de los elementos que integran la uniformidad de los Mossos, para garantizar su adecuación constante a las necesidades cambiantes del servicio, con la incorporación de nuevos componentes como guante y mascarillas quirúrgicas.

Por último, el texto solicita una moratoria hasta el mes de septiembre para el salvamento marítimo, para que los socorristas puedan trabajar esta temporada sin estar inscritos en el Registro oficial de profesionales del deporte.

DEBATE

En el debate, el diputado del PSC-Units, Ramon Espadaler, ha considerado que la tipificación de conductas de abuso en el cuerpo de los Mossos es una medida necesaria, y sobre la moratoria a socorristas, cree que hay problemas de fondo que no se resuelven simplemente con una prórroga hasta septiembre: "En un año volveremos a estar en el mismo problema".

La republicana Núria Picas ha asegurado que la tipificación de las discriminaciones en Mossos es necesaria para garantizar la "protección de todas las personas que trabajan en el cuerpo", y sobre los socorristas ha urgido a que, a parte de esta moratoria, se regule su situación.

El diputado de Junts Joan Carles Garcia ha defendido dar seguridad en el cuerpo de los Mossos con la tipificación de conductas discriminatorias, y ha hecho un llamamiento a dar solución a la situación de los socorristas para mejorar que la "exigencia burocrática no suponga un problema" para abrir las piscinas.

Por Vox, el diputado Sergio Macián ha criticado que la tipificación de conductas abusivas en los Mossos y su uniformidad no son puntos que deban ser reformados de forma urgente y, por tanto, cree que no concurren las circunstancias que justifiquen la vía del decreto ley: "Abusan de este mecanismo por razones de conveniencia política".

El 'cupaire' Xavier Pellicer, sobre los Mossos, ha afirmado que es necesario dar respuesta y "que no salga barato" tener comportamientos racistas y patriarcales en el ámbito policial, y sobre los socorristas ha considerado necesario encontrar una solución para que no vuelva a haber otra moratoria, ya que a su juicio es un sector precarizado.

El diputado Marc Parés (comuns) ha defendido la incorporación de la tipificación de conductas de abuso en los Mossos, pero ha añadido que también se debe modificar la ley de la Policía de la Generalitat para cambiar "técnicas como la del carrusel o la presencia de antidisturbios en desahucios".

El diputado de Cs Matías Alonso ha señalado que no se oponen a estas modificaciones legislativas, pero cree que el decreto ley no es el mejor mecanismo para hacerlo y que hay otras vías: "No estamos de acuerdo con la urgencia, porque no posibilitan el debate parlamentario".

Por último, por el grupo mixto, Lorena Roldán ha lamentado el uso del decreto ley aunque defiende la incorporación de sanciones por abusos en los Mossos; y sobre los socorristas espera que esta moratoria sirva para "salvar esta temporada" pero que para el año siguiente ya esté su situación bien regulada.