Los partidos han recibido casi 28 millones en subvenciones para su funcionamiento y seguridad, en el ecuador del año

Archivo - Hemiciclo durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos con representación en el Congreso han percibido hasta junio casi 28 millones de euros en subvenciones para sus gastos de funcionamiento ordinario y de seguridad, conforme lo fijado en la Ley de Partidos Políticos y los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el reparto de estas ayudas entre las formaciones beneficiarias correspondientes al segundo trimestre del año, en función de lo previsto en las cuentas públicas para 2023, que están prorrogadas.

El total de subvenciones anuales para el funcionamiento ordinario de las formaciones representadas en el Congreso asciende a 52.704.140 millones, mientras que las partidas reservadas para que atiendan sus gastos de seguridad están fijadas en 2.706.200 euros.

REPARTO PROPORCIONAL

Las cantidades destinadas al funcionamiento de los partidos se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada formación con representación en el Congreso en las últimas elecciones generales.

Así, el PP es el partido que más dinero recibe con 18.883.685,48 euros, al ser el grupo parlamentario con más escaños en la Cámara Baja. Le siguen los socialistas, divididos entre los 14.830.982,82 euros que recibirá el PSOE y los 2.750.645,73 euros que corresponden al PSC.

Para Vox se vuelven a reservar 6.154.183,90 euros este año, mientras que la coalición de Sumar recibirá otros 6.036.133,56 euros, que reparte entre sus socios en función del acuerdo que presentaron ante la Junta Electoral Central.

SUMAR SE APAÑA CON PODEMOS

Según el reparto aprobado por el Gobierno, a Podemos le debería corresponder el 23% de los ingresos de Sumar, lo que se calcula en casi 1,4 millones. Tras la ruptura entre la formación plurinacional y los 'morados' se habló de retirar las subvenciones a Podemos, pero la dirección de Sumar aseguró que iban a respetar lo firmado. De entrada, el Ministerio del Interior no menciona a Podemos por separado, por lo que es Sumar quien tiene que hacer el reparto entre los partidos de la coalición.

El resto de las subvenciones se distribuyen de la siguiente manera: ERC (1.037.016,76 euros), Junts (933.156,13), Bildu (794.242,24), el PNV (658.947,77), el BNG (276.767,46), Coalición Canaria (221.399,45) y UPN (126.978,70).

Para sus gastos de seguridad el PP recibirá en todo el año un total de 969.620,76 euros; seguido del PSOE, al que se le asignan 902.764,08 euros, incluidos en esta cifra los 141.237,48 euros que se otorgan al PSC.

Al grupo parlamentario de Sumar, Interior le dedica un total de 309.937,44, una cifra que reparte proporcionalmente entre los partidos del espacio político que se presentaron a las elecciones del 23 de julio de 2023: Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Catalunya En Comú, Compromís y Verdes Equo.

Finalmente, siguiendo la representación parlamentaria, ERC recibe 53.247,72; a Junts le asignan 47.914,8; a Bildu 40.782; a PNV 33.834,96; a BNG 14.211,24; a Coalición Canaria 11.368,2; y a UPN un total de 6.519,96 euros para su seguridad.