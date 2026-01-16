Partidos de Sumar destacan el afán de confluir y ven secundario el debate de la marca electoral tras el informe de IU

Archivo - (I-D) La diputada de Sumar, Tesh Sidi, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una cumbre de Sumar a 17 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Partidos de la órbita de Sumar han manifestado que la prioridad es revalidar las alianzas políticas y han restado importancia a la cuestión de los nombres, tras el criterio de IU que llama a superar el ámbito de la actual confluencia y buscar una nueva marca electoral.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, manifiesta en su borrador de informe político que someterá a la Coordinadora Federal de su formación que es evidente que la coalición Sumar, tal y como se conoce ahora, "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un gobierno del PP y Vox".

Por ello, apuesta por conseguir un nuevo nombre que sea paraguas para el conjunto de fuerzas políticas y que no vuelva a ocurrir la "confusión del todo por la parte".

Al respecto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que Sumar ha sido el germen para levantar un espacio de la izquierda alternativa "coordinado, cohesionado y fraterno" para el próximo ciclo electoral, que debe persistir más allá de "nombres o siglas". A su vez, ha remarcado que Podemos decidió salir del "barco" y tomar otro camino.

De esta forma, ha defendido que lo relevante es que la confluencia que agrupa al socio minoritario del Gobierno se ha fortalecido, con mejoras en la coordinación entre las distintas formaciones, y que la clave es ahondar en alianzas virtuosas que, a su juicio, es algo inédito en la izquierda alternativa, marcada por choques.

RESPETO A LA OPINIÓN DE IU

Por otro lado, en Movimiento Sumar limitan este informe a la opinión de uno de los partidos y resaltan que ya han demostrado muchas veces, tanto en el Ejecutivo como en el grupo parlamentario, que su objetivo es mantener una alianza que permita revalidar el Gobierno progresista.

"La prioridad es garantizar que seguimos gobernando, conquistando derechos y siendo freno de la extrema", ahondan sectores de la formación consultado por Europa Press para resaltar que su acción política ahora está volcada en la vivienda y, concretamente, conseguir la prórroga de alquileres.

Por ello, subrayan que ya llegarán las conversaciones sobre la forma que adoptará el espacio de cara a las futuras elecciones generales, y que la cuestiones de los nombres será secundario porque lo primordial es el programa político.

NO HAY NADA NUEVO, SUMAR RENUNCIÓ A SER PARAGUAS DE ORGANIZACIONES

Asimismo, fuentes de los Comunes admiten también a Europa Press su sorpresa por el impacto del informe de Maíllo que "no dice nada nuevo" a lo que vienen manteniendo esta formación desde hace meses.

Tras indicar que respetan los debates internos de cualquier organización, ven normal que IU aborde en sus órganos el futuro del espacio de cara al próximo ciclo electoral.

Desde la formación catalana ponen el foco en lo esencial que es la voluntad de los partidos de Sumar en el Gobierno de estrechar su relación, profundizar en el debate y toma de decisiones conjuntas y desplegar una organización más eficaz.

Unido a ello, han ensalzado que la cuestión esencial es mostrar a la ciudadanía progresista que hay un "horizonte" de ofrecer una candidatura amplia e incorporar a más organizaciones, dado que en su caso mantienen mano tendida a Podemos.

Respecto a la cuestión de la marca electoral, los Comunes piden calma dado que ese debate de los nombres y los liderazgos ya llegarán y que, por ahora, la denominación Sumar es "válida" y están cómodos con ella.

De todas formas, apuntan que Sumar ya renunció a ser paraguas para el conjunto de organizaciones y optó por evolucionar para ser un partido más en el ecosistema de la izquierda más allá del PSOE.