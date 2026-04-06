Los partidos de Sumar muestran tras el pacto andaluz mano tendida a Podemos, pero le instan a aclarar si quiere unidad

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, interviene durante una rueda de prensa, en el Espacio Ecooo, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). Los representantes de Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar e IU han valorado la actualidad política - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los partidos de la coalición Sumar han defendido que siempre han tendido la mano a Podemos para confluir y habrá que preguntarles a nivel estatal si quieren volver al espacio de la unidad, una vez que han decidido regresar al integrarse en coalición 'Por Andalucía' en las próximas elecciones del 17 de mayo.

En rueda de prensa conjunta con representantes de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns para presentar una campaña en favor de la prórroga de los alquileres, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que la coalición que integra al socio minoritario del Ejecutivo es el que forjó una alianza amplia en la izquierda del que Podemos decidió salir, con su ruptura de finales de 2023 para integrarse en el Grupo Mixto en el Congreso.

Al respecto, Urtasun ha desgranado que siempre han tenido "los brazos abiertos" para que regresen a ese espacio mientras que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha lanzado que deben ser los morados quienes respondan a la pregunta de si quieren unidad para el futuro, dado que decidieron escindirse del espacio Sumar.

"FUE PODEMOS EL QUE DECIDIÓ ROMPER"

"Fue Podemos el que decidió no estar en este espacio político (...) Podemos ahora ha decidido regresar por Andalucía (...) Nosotros, igual que ha ocurrido en Andalucía, siempre hemos tenido los brazos abiertos para quien quiera estar aquí y quien no está aquí es porque en su momento no quiso", ha agregado el titular de Cultura para resaltar que en la izquierda "no sobra a nadie y faltan muchas manos para sacar adelante las políticas progresistas",

Ambos han destacado de todas formas que ahora están centrados en reforzar la nueva alianza de los partidos de Sumar, que ha demostrado ser clave para conseguir un Gobierno progresista, y en que sus ministros impulsen avance de derechos, dado que queda aún mucha legislatura.

"Hubo un partido político que decidió salirse (en alusión a Podemos y la ruptura con Sumar). El resto hemos decidido seguir trabajando en conjunto y seguir buscando consensos, buscando puntos de encuentro y fruto de ese consenso, de ese trabajo, es lo que estamos aquí defendiendo, un espacio político progresista transformador. En lo demás se le tendrá que preguntar a Podemos", ha aseverado García.

Mientras, Urtasun ha declinado comentar si habrá representantes de Sumar en el acto que compartirán el próximo jueves el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra de Igualdad Irene Montero, al remitirse a las decisiones que adopte al respecto los Comuns en Cataluña.

HUBO ALTURA DE MIRAS PARA EL 17M

Por su parte, el diputado en el Congreso y coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha recalcado que "nunca es tarde si la dicha es buena" tras el resultado "tan satisfactorio" que ha tenido la negociación para que Podemos vuelva a confluir con IU, Sumar y el resto de formaciones que conforman la coalición 'Por Andalucía'.

Valero ha defendido que todos los partidos, incluidos los 'morados', han tenido "altura de miras" hacia sus votantes, a los que pueden decir con "orgullo" que son "corresponsables" de atender su demanda de unidad y van a dar lo "mejor de sí" para que esta candidatura pueda obtener los mejores resultados.

"Todos nos sentimos plenamente representados", ha defendido Valero pese a las críticas al pacto desde el partido morado, al ensalzar que 'Por Andalucía' es el espacio de la unidad y la referencia de la izquierda en una comunidad que "no aguanta una legislatura más" de recortes del PP a los servicios públicos bajo un gobierno autonómico dirigido por Juanma Moreno.

EL PACTO ANDALUZ CON PODEMOS, PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA IZQUIERDA

Tras acusar al dirigente 'popular' de defender el "modelo Ayuso" con una "fachada de cordialidad", ha agregado que el reimpulso de esta candidatura amplia de fuerzas de izquierdas puede ser el "punto de inflexión" y el "revulsivo" para la izquierda a nivel estatal, dado que es la "mejor herramienta" a la izquierda del PSOE y cuenta con un "candidato fiable" como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Valero ha desgranado que Por Andalucía es la candidatura unitaria para la gente de izquierda, diferenciándose de Adelante Andalucía, y que han cumplido con el mandato de confluencia que les pedían el electorado progresista. "Somos la única alternativa útil contra el PP", ha declarado.

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha expresado su satisfacción ante este acuerdo de coalición con Podemos en Andalucía, augurando que serán decisivos para desbancar al PP del Ejecutivo regional.