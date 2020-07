Los partidos vascos, a la espera de las decisiones de las autoridades sanitarias y la Junta Electoral en Ordizia

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los partidos vascos han mostrado su respeto hacia las decisiones que adopten las autoridades sanitarias y la Junta Electoral, que se reúne en la mañana de este jueves, con respecto a la celebración de las elecciones vascas de este domingo en la localidad guipuzcoana de Ordizia, tras el brote de covid-19 que se ha producido.

En declaraciones durante un debate electoral en Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el candidato del PNV Josu Erkoreka ha incidido en que "lo que está ocurriendo es algo que de alguna manera estaba previsto que podría ocurrir" y, de hecho, "se puso en marcha una fase de vigilancia y control para el seguimiento exhaustivo de casos y contactos diseñado expresamente para afrontar a través del rastreo" posibles brotes de covid-19.

Erkoreka ha señalado que en el caso de Euskadi se ha producido "un pequeño foco" en Ordizia y ha recordado que está habiendo brotes tanto en comunidades "con elecciones", como en otras donde no las hay. En todo caso, ha destacado la reacción "ejemplar, instantánea y modélica" por parte de Osakidetza frente al foco guipuzcoano.

"Ha hecho lo que está previsto en los protocolos: identificar los casos, acotarlos y acometer el aislamiento. Y a partir de ahora también la Junta Electoral tiene que pronunciarse a este respecto en todo lo que tiene que ver en torno a la garantía de los derechos de participación de las personas en el proceso electoral", ha añadido.

De este modo, ha planteado que "hay un primer dictamen de la autoridad sanitaria que se irá conformando conforme se reúnan lo datos, después la Junta Electoral, y el sistema de garantía del régimen electoral será el que vaya conformando en qué condiciones se tienen que llevar las elecciones". "Y no hay más. Nosotros como políticos poco más podemos añadir a este respecto", ha agregado.

Asimismo, ha incidido, ante las críticas de EH Bildu, en que la actuación del Gobierno Vasco "ha sido transparente" y ha acusado al alcalde de Ordizia de querer "manipular los datos" y hablar de "mil casos cuando no los había", así como de pretender que le den "un listado nominativo que no se puede dar" porque lo prohíbe la legislación de protección de datos.

INTERÉS POLÍTICO

Por su parte, el candidato de EH Bildu Iker Casova ha recordado que "desde el primer momento" la convocatoria de elecciones generaba "bastantes dudas" a la coalición soberanista, que apostaba por efectuarlas "en un momento posterior en el que la situación estuviera bastante más estabilizada".

A su entender, ha habido "un interés político" para "pillar a la gente en traje de baño, con la cabeza en otros sitios, hacer una campaña de trámite en la que no hubiera un debate político en profundidad y sobre todo también para evitar que los síntomas de la brutal crisis económica que tenemos en ciernes no fuesen tan evidentes".

Para EH Bildu, "la salud tiene que ser siempre lo primero" porque, sin ella, "no hay economía, no hay vida, no hay política". Por ello, ha insistido en que "tenemos que dar prioridad a lo importante" y que "los técnicos determinen si se dan o no las condiciones sanitarias para hacer las elecciones" en la actual situación con un brote del que el lehendakari "parecía o bien no saber las dimensiones o no querer decir la verdad".

En todo caso, ha subrayado que "es algo preocupante" y "no debe ser objeto de una decisión política, sino de una decisión técnico-sanitaria". Finalmente, ha criticado que el alcalde de Ordizia "se está enterando por los medios" de los datos sobre el brote.

POR DECISIÓN UNILATERAL

El candidato de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha advertido de la "gravedad" de la situación y, por ello, ha alertado de que "aminorar la importancia que tiene resulta un tanto peligroso". "Decir que hay pequeños focos o que, si se va a la playa, se puede ir a votar son expresiones bastante arriesgadas", ha criticado al PNV.

A la espera de lo que determine la Junta Electoral, Soto ha defendido que "las garantías que se tienen que establecer tienen que ser plenas" y las autoridades sanitarias "tendrán que ser las que se pronuncien y establezcan las medidas oportunas para que así sea".

Por ello, ha indicado que la coalición a la que representa está a la espera de que "las autoridades sanitarias establezcan esas medidas" y que la Junta Electoral se pronuncie, aunque se cuenta con el precedente de Galicia, cuya Junta se declaró no competente para esta cuestión.

El candidato ha indicado que, aunque espera que no sea así, "podemos llegar a ese riesgo" de suspensión de elecciones en determinados lugares. "Y si estamos ante ese debate es fruto de la decisión unilateral del lehendakari de celebrar unas elecciones en unas circunstancias como las actuales", ha denunciado.

NO ENTRAR EN RIFI-RAFES

Por su parte, el candidato del PSE José Antonio Pastor ha considerado que el foco es "preocupante, como todos los rebrotes", y ha recordado que ya se conocía que existía "riesgo cierto" de que los hubiera y, de hecho, los ha habido "no solo en Euskadi y Galicia, donde hay elecciones". "Todos tienen el mismo riesgo y hay que actuar con la misma responsabilidad", ha planteado.

A su entender, es "lógico" que la Junta Electoral gallega se declarara "no competente" para suspender las elecciones en la comarca de A Mariña. En todo caso, ha defendido que "lo que tenemos que hacer es ser rigurosos y dejar en manos de las autoridades sanitarias para que, desde un punto de vista sanitario, hagan las recomendaciones que estimen pertinentes".

De este modo, ha dicho no querer "entrar en más rifi-rafes que luego tienen otras connotaciones". Según ha indicado, "hay un tema de salud" que debe atenderse desde el punto de vista sanitario y científico y "ellos determinarán cuáles son las condiciones óptimas si se dan o no para celebrar las elecciones con normalidad". "Y nosotros lo que haremos será respetar las decisiones que la autoridad sanitaria determine", ha concluido.

APRENDER DE ERRORES

El candidato de PP+Cs Carmelo Barrio ha opinado que la situación es "grave" y ha esperado que el Gobierno Vasco "haya aprendido algo de los errores cometidos en la gestión de la pandemia, identifique la gravedad de la situación, y lo que hay que hacer es velar por la protección de todas las personas (...), analizar la situación previa y garantizar que las elecciones se celebren en las mejores condiciones".

"Se han cometido muchos errores durante la pandemia y esperemos que el departamento de Salud haya aprendido la lección", ha insistido el candidato alavés.

REPETIR ELECCIONES

Finalmente, el candidato a lehendakari de Equo-Berdeak, Joserra Becerra, ha recordado que la comunidad científica ha venido alertado de que se podían producir rebrotes "en julio, agosto, septiembre, octubre... y hasta que tengamos una vacuna". "Sabiendo eso, todas las actividades que hacemos, las económicas y por supuesto las elecciones, están condicionadas por eso", ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que se sabía, cuando se convocaron los comicios, que "seguramente no iban a poder celebrarse en las mejores condiciones", pero ha confiado en que las autoridades sanitarias establecerán las medidas necesarias y ha añadido que "la Junta Electoral, si bien no tiene competencias para anular o suspender unas elecciones, sí tiene la capacidad en un momento dado, si ve que en Ordizia el domingo no se pueden desarrollar con todas las condiciones, ordenar repetirlas como ya se ha hecho en elecciones municipales".

En esta línea, ha remarcado que Equo Berdeak no va a cuestionar las decisiones que tomen las autoridades sanitarias "ni mucho menos" las de las Junta Electoral, "y estaremos con la responsabilidad que requiere este momento a lo que digan las autoridades".