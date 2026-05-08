Los pasajeros del MV Hondius se bajaran del crucero a una "barcaza" y les trasladarán a su avión por turnos

Archivo - Pablo Nieto, director de Puertos de Tenerife, y Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria - PUERTOS DE TENERIFE - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado este viernes que los pasajeros del crucero 'MV Hondius', en el que ya falleció un pasajero tras contraer hantavirus, se trasladarán por turnos, primero en una barcaza y luego por carretera directamente "al pie de escalerilla del avión".

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha tratado de "calmar los ánimos" asegurando que los pasajeros del crucero saldrán del mismo en el mar hacia una barcaza por turnos.

A partir de ahí, ha agregado que, una vez lleguen a tierra, se subirán al cantil del muelle e "inmediatamente al medio que se haya elegido para trasladarlos al aeropuerto del sur", y ha asumido que el vehículo, presumiblemente un autobús, "los llevarán directamente a pie de escalerilla" del avión que ya está preparado y que dejará a los pasajeros en sus respectivos países.

Dicho esto, ha matizado que aún falta formalizar un documento de protocolización y que la distancia, respecto a la costa tinerfeña, a la que fondeará el crucero es decisión del capitán marítimo.

De todos modos, ha intuido que "no podrá ser muy lejos del lugar de desembarque" dada la escasa experiencia de los pasajeros y porque "cuanto menos largo sea el trayecto, mucho mejor, más rápido y más cómodo".

DISCONFORMIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES DEL PUERTO

Por otro lado, interpelado por una manifestación convocada por los trabajadores del puerto para evitar el desembarque del crucero, Suárez ha negado que tenga relación alguna con los trabajadores del puerto de Granadilla, en el que desembarcará el MV Hondius.

En este sentido, ha sostenido que los trabajadores del muelle sí han reflejado su apoyo en "sendos documentos" y que incluso se han sumado a la coordinación de la operación "en el caso de que los necesitaran".

Asimismo, ha reiterado que se trata de una intervención similar a otras que ya hicieron durante la pandemia del Covid-19 de 2020 "en varias ocasiones y con total éxito".