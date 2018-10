Patxi López cree que el Debate y el cambio en el PSM han "consolidado aún más" a Pedro Sánchez

Actualizado 26/02/2015 12:42:23 CET

Está convencido de que el PSOE será "el gran referente de la izquierda" y alternativa a quienes gobiernan "para una minoría de privilegiados"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, considera que el Debate del estado de la Nación y la disolución del PSM para nombrar un nuevo candidato en la Comunidad de Madrid "han consolidado aún más" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE recogida por Europa Press, López ha defendido que Sánchez "ya estaba consolidado internamente", y que así se puede apreciar en las asambleas que celebra el partido con militantes y ciudadanos.

Sin embargo, ha admitido que los últimos episodios han sido "dos hitos muy visuales" que le han consolidado más. "Hemos tenido ese ruido pero ese ruido ha cesado", ha afirmado.

López, que acudió este miércoles a la presentación del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado convencido de que éste será el próximo presidente madrileño y ha afirmado que el acto fue la demostración de que los socialistas tienen "ganas de ganar". De este modo, ha negado que Sánchez haya hipotecado su futuro en caso de un mal resultado de Gabilondo: "Estoy convencido de que no va a ser así".

No obstante, cree que en el Debate Sánchez no hizo un discurso en clave interna, sino que llevó al Congreso "la España de los ciudadanos que viven la realidad del país". "El Gobierno nos está llevando a una saida de la crisis que yo no quiero y que creo que la ciudadanía no quiere, porque deja a millones de personas en la cuna de la marginación y la pobreza", ha abundado.

Y ha dejado claro que no sabe si Sánchez tendrá rivales cuando se convoquen las primarias del partido para ser candidato a la Moncloa. A su juicio, Sánchez tiene "todas las condiciones" para ser presidente. Sobre la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado que la valora muchísimo, pero que la ha oído decir "que no va a pasar Despeñaperros".

¿APOYAR O SER APOYADO POR PODEMOS?

Preguntado por posibles pactos postelectorales, ha reconocido que no sería lo mismo para el PSOE recibir el apoyo de Podemos que tener que prestárselo, pero ha negado la mayor y se ha mostrado convencido de que el PSOE representará "la alternativa que quiere la mayoría".

"El PSOE quiere gobernar para la mayoría, frente a un Gobierno que ha gobernado para una minoría de privilegiados", ha dicho, para mostrarse convencido de que el PSOE "va a ser el gran referente de la izquierda en España.

En cuanto a si él será diputado en la próxima legislatura, se ha limitado a decir que si los militantes lo deciden él estará "muy orgulloso", pero que está dispuesto a "ayudar al proyecto socialista" desde cualquier sitio, incluida la militancia de base.

López ha destacado que el mandato de Sánchez es recuperar la credibilidad y la cercanía, pero con una alternativa a las políticas del Gobierno que consista en poner la economía al servicio de la creación de empleo, algo para lo que asume que "no valen fórmulas viejas" y "hay que ser valientes".

LA "GENERACIÓN ABANDONADA"

No obstante, ha dejado claro que, junto al problema del desempleo en los jóvenes, al PSOE le preocupa la "generación abandonada", los mayores de 45 o 50 años "expulsados del mercado laboral". Según su análisis, hay situaciones de emergencia y si es necesario hay que usar recursos públicos "para contratar directamente".

Además, ha apostado por políticas que aseguren la supervivencia de las empresas, para que no tengan que cerrar por falta de crédito; aumentar el tamaño, internacionalizar la economía y "que la especulación sea tan rentable".