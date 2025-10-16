Patxi López critica que el juez Puente "no respete" al Congreso y pretenda decirle lo que tiene que hacer sobre Ábalos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha censurado este jueves que algunos jueces "no respeten" al poder legislativo y pretendan indicarle "lo que tiene que hacer", por lo que ha apuntado: "Ya les vale estas críticas".

López se ha referido así al auto escrito este miércoles por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sugiriendo cambios en las normas del Parlamento ante el "estupor" de que el exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos pueda seguir en su escaño pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos".

"Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes, no necesitamos que opinen sobre ellas. Porque en el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, a los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando; pero hacen huelgas en contra de leyes incluso sin haberse aprobado o hacen declaraciones como la de este juez ayer", ha indicado el parlamentario socialista en los pasillos del Congreso.

Preguntado por si el PSOE se plantea cambiar el reglamento para evitar que sigan siendo diputados personas investigadas judicialmente con importantes indicios, López ha insistido en que "porque lo haya dicho un juez" no van a modificarlo.

En cuanto a si existe alivio en el Partido Socialista tras conocerse que el exministro no ingresará en prisión, López ha reiterado que no va valorar "el día a día" judicial. "Lo que queremos es que, de una vez, todo esto sirva para que los jueces determinen lo que hay de verdad, lo que hay de mentira, qué responsabilidades hay y, sobre las responsabilidades, que se aplique la ley, que es lo que estamos deseando" ha concluido.

"QUE SE PRESENTE A LAS ELECCIONES"

En la misma línea sobre la intromisión del juez Puente se ha pronunciado este miércoles el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha recalcado que la Mesa no contempla cambiar el Reglamento para expulsar a Ábalos. Eso sí, le ha animado a presentar a unas elecciones para intentar buscar mayorías que le permitan la modificación del Reglamento que plantea.

Otros miembros del bloque socialista de la Mesa de la Cámara Baja también entienden que el juez se extralimita en sus sugerencias e invade el terreno político. Además, recuerdan que la eventual modificación de las normas no es competencia del Poder Judicial, sino de la propia Cámara, y que el magistrado debe actuar con las normas vigentes.

Asimismo, apelan a la separación de poderes y recuerdan que un hipotético cambio legal ya no se podría aplicar de forma retroactiva al exministro. Igualmente, desde el Congreso han aprovechado para recordar al instructor del 'caso Koldo' que el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso obliga al Supremo a comunicarle los autos que afecten a Ábalos y que no ha comunicado ninguna de sus últimas decisiones.