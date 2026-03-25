Patxi López estalla contra Feijóo por hacer una "utilización de mierda" de las víctimas de ETA

1072798.1.260.149.20260325150056 Archivo - El portavoz del PSOE, Patxi López - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha estallado este miércoles contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha recriminado que haga una "utilización de mierda" de las víctimas del terrorismo de ETA, y al que ha recordado que son los jueces los que deciden, en función de la ley, sobre la aplicación de los distintos grado penitenciarios a los reclusos, incluidos los presos de la extinta banda terrorista.

López respondía así a los ataques que Feijóo había dedicado en el Pleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la política penitenciaria y la semilibertad otorgada a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', que estaba condenada a "más de 600 años por más de una decena de crímenes". "Eso fue 'Anboto' esta semana, para celebrar la guerra, supongo. Después, en febrero, lo de Txeroki. En abril, ¿será Txapote, señoría?", ha preguntado a Sánchez.

El portavoz socialista cree que con estos comentarios el líder del PP ha "vuelto a demostrar que es un ignorante supino", pues son los jueces y no el Gobierno los que determinan qué grado penitenciario se aplica a cada recluso.

"Cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA, pero ¿podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA y valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo?", ha preguntado a los 'populares'. "Ya vale, ya vale esa utilización de mierda. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia", ha remachado.