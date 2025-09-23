Patxi López, sobre el juicio al hermano de Sánchez: "Alguien del PP en apuros y se encausa con bulos a alguien del PSOE"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que es "curioso" que se haya abierto juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, coincidiendo con el momento en el que hay "alguien del PP en apuros", en velada referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Una vez más es curioso cuando se produce", ha dicho a su llegada a los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de enviar a juicio oral al hermano de Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

"Cuando hay alguien del PP en apuros sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del PSOE", ha deslizado, antes de mostrar, el respeto de los socialistas por la Justicia.