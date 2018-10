Patxi López (PSOE) cree que hay que ser "contundente" contra la corrupción pero evitar una "caza de brujas"

Publicado 26/02/2015 12:33:11 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, considera que contra la corrupción "hay que ser muy contundente" pero también cree que "hay que ser justos" y evitar una "caza de brujas". "Sé que estamos en una línea muy delicada (...) pero me preocuparía que la contundencia nos llevara a una especie de caza de brujas", ha señalado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, refiriéndose a la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo por el presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía.

López ha explicado que aunque la palabra imputado suene "terrible" no significa "absolutamente nada" al mismo tiempo que ha recordado que los dos dirigentes socialistas pidieron declarar voluntariamente y "no es posible" que lo hagan si no es mediante la figura de la imputación.

Así pues, ha rechazado "los juicios paralelos condenatorios que ya hacen algunos" insistiendo en que lo de Chaves y Griñán se trata sólo de una declaración ante un tribunal: "Dicen imputados con una acusación firme y en este caso es una imputación para declarar", ha señalado, para después recordar el caso del expresidente de la Junta de Castilla y León Demetrio Madrid que dimitió al enfrentarse a un proceso judicial y, sin embargo, después fue declarado "inocente" y "nadie le restituyó ni su honor ni el cargo".