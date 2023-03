Patxi López tacha de "basura" a quien le vincula con 'tito Berni' y niega haber estado en el Ramsés

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que no ha estado en el restaurante Ramsés "en su vida" y ha calificado de "basura" a la "gente miserable" que le vincula con la cena con empresarios del caso 'Mediador', la trama presuntamente liderada por el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

En concreto, Antonio Navarro, el conocido como 'Mediador', ha acusado a López de haber estado en el restaurante Ramsés, aunque en una mesa distinta, la misma noche en la que varios empresarios implicados cenaron con diputados socialistas.

"En mi vida he cenado con ese personaje ni en una mesa a su lado, no he estado en el Ramsés en mi vida", ha rechazado el portavoz parlamentario socialista en rueda de prensa en el Congreso, donde ha insistido en atribuir estas acusaciones a "gente miserable que son basura" y que "odian a los socialistas".

"Esta gentuza tiene un lugar natural, que es el cubo de la basura, no me merece ni un comentario más", ha apostillado López, recalcando que estos ataques llegan porque el PSOE "no defiende los intereses" de los que tienen "muchos recursos" y "no dudan en usar su dinero para pagar delincuentes" que "difamen".