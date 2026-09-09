Patxi López ve inexplicable la suspensión judicial de la 'ley de nietos' y alerta de "trumpismo" electoral

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que "no tiene explicación" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de determinados nacionalizados al amparo de la llamada 'ley de nietos' y ha advertido del "trumpismo" que, a su juicio, existe detrás de las dudas sobre el sistema electoral español.

"Es un auténtico despropósito", ha afirmado López en los pasillos del Congreso antes del Pleno, donde se ha preguntado cómo el Tribunal Supremo puede "mantener la nacionalidad de unos ciudadanos y ciudadanas" y negarles "lo más importante que es inherente a esa nacionalidad, que es el derecho al voto".

El dirigente socialista ha señalado además un "segundo sinsentido, el del PP", y ha reprochado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ahora "reclama la autoría de esta decisión cuando hace dos años viajaba a Buenos Aires para defender que no solo los exiliados por motivos políticos, sino también los económicos, debían tener derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, al voto".

Finalmente, López ha considerado "muy preocupante" el "trumpismo" que ve detrás de esta cuestión, que ha definido como "sembrar una sombra de duda, de sospecha sobre el sistema electoral español", al que ha descrito como "uno de los más seguros y de los más garantistas del mundo, posiblemente".