PDeCAT insta a Sánchez a "actuar" ante la justicia si quiere negociar los PGE con "normalidad"

Publicado 16/10/2018 14:41:05 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista Partit Democrata en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha señalado este martes que el PDeCAT no negociará con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado 2019 con "normalidad" mientras "el Gobierno no actúe". Así, le ha conminado a Sánchez a que inste a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado para revertir la situación actual, porque "con presos políticos y exiliados" no se puede hablar de los PGE.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Senado, Cleries ha ahondado en la falta de "normalidad" que vive Cataluña. "Si en su momento el Gobierno de Rajoy actuó e instó a la Abogacía a actuar, e instó a la Fiscalía del Estado a actuar, pues de la misma forma que se hizo en un momento, en el sentido contrario también lo puede hacer ahora el PSOE y Pedro Sánchez; siempre está esa posibilidad", ha apostillado.

Asimismo, tras puntualizar que las palabras de ayer de Carles Campuzano (PDeCAT) fueron malinterpretadas por los periodistas, ha recalcado que la democracia en España está "devaluada", por lo que es "difícil" hablar con "normalidad" de PGE por su parte. Campuzano señaló ayer que no se puede exigir a Sánchez que influya en la Fiscalía como condición para aprobar los presupuestos.

"ACUSACIONES INFUNDADAS"

En este sentido, ha calificado de "vergüenza" que la Abogacía del Estado y la FGE mantengan "acusaciones infundadas" contra los presos del 'proces'. "Ayer Amnistía Internacional dijo no ver los delitos de los que se les acusa, tampoco entiende que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez lleven un año de prisión preventiva", ha añadido.

Así, Cleries ha reiterado que no podrán sentarse a hablar de los PGE con el Gobierno hasta que éste no actúe, y ha recordado a Miquel Iceta (PSC) que se equivoca al decir que los nacionalistas "tienen que hacer gestos", ya que, a su juicio, ya hicieron uno "muy importante" que posibilitó que "Sánchez sea presidente del Gobierno". "El PSOE es el que no ha tenido ningún gesto", le ha reprochado a Iceta.