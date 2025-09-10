Pedro Rollán califica de "insólito" que Sánchez "sólo" haya acudido una vez al Senado "en más de dos años"

Archivo - El presidente de la mesa del senado, Pedro Manuel Rollán Ojeda, durante un pleno en el Senado, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha calificado este miércoles de "insólito" que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "sólo" haya acudido una vez a la Cámara Alta "en más de dos años", así como las ausencias "reiteradas y reincidentes" en el mismo espacio de hasta once ministros de los 22 que conforman el Consejo.

"Es insólito que en más de dos años de legislatura el presidente del Gobierno tan sólo nos haya honrado con su presencia en una ocasión. Es insólito que un Consejo de Ministros formado por 22 ministros y ministras haya ausencias de seis, siete, ocho, nueve, diez, once...", ha declarado durante su intervención en la charla-coloquio 'Un acercamiento a la Cámara Alta del Parlamento español' del 'Centro cívico ZIGIA 28', recogida por Europa Press.

En este sentido, Rollán ha remarcado que en ambas Cámaras el Gobierno tiene la obligación de "estar sujeto al control parlamentario". "Cuando te piden comparecer, has de comparecer, cuando te formulan una pregunta has de responder", ha explicado.

"Es en ocasiones insólito lo abultado de las ausencias, y lo que espero, lo que deseo es que el Gobierno tenga el mismo respeto que tiene al Congreso o al Senado, porque no somos de peor condición y porque somos elegidos democráticamente", ha expresado.

Al hilo, ha lamentado que, de "las 32 leyes" aprobadas en el Senado y que han tenido "un recorrido muy largo", no se haya tramitado ninguna. "No es una buena práctica que en este momento en este país no sea ni un exabrupto ni una exageración decir que está secuestrada la capacidad legislativa del Senado", ha esgrimido, ironizando con que espera que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le desmonte el argumento y tramite alguna ley.

VE "INCÓMODA" Y "ANÓMALA" LA SITUACIÓN DE GARCÍA ORTIZ

En referencia a su ausencia del pasado viernes al acto de apertura del Año Judicial, el presidente del Senado ha apuntado que la situación en la que se encuentra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "un tanto anómala, por no decir incómoda".

Así, y tras reiterar que el motivo de su no asistencia se debió a motivos "familiares", ha defendido que él mismo ha ido a actos de Estado por "la responsabilidad institucional" que tiene aunque estos colisionasen "absolutamente" con su pensamiento político: "Y lo hago en representación de sus señorías y en representación de todos los que han hecho el esfuerzo y el sacrificio de coger una papeleta el día de una jornada electoral e introducirlo".

Finalmente, preguntado por si le gustaría haber estado en la apertura del Año Judicial, ha admitido que "no especialmente".