Pedro Sánchez felicita a los valencianos por el 9 d'Octubre y reivindica su "coraje" tras la dana

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene tras una reunión con agentes sociales, en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a 23 de enero de 2025, en Madrid (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al pueblo valenciano por el día de la Comunidad Valenciana y ha reivindicado la "dignidad" y el "coraje" con el que sus ciudadanos se levantaron tras la dana del pasado 29 de octubre.

"Quiero expresar mi admiración y afecto por una tierra que ha sabido levantarse con dignidad y coraje tras la dana", ha expresado el líder socialista en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha publicado su mensaje junto a una imagen de la bandera de la Comunidad Valenciana. Además, ha subrayado, en valenciano, que el espíritu "solidario y resiliente es un ejemplo para toda España". "Bon 9 d'Octubre" ha concluido.