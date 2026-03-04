Pedro Sánchez y Lula da Silva comparten su deseo de que "cese la guerra" en Oriente Próximo

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Brasil, Lula da Silva (i), el 26 de abril de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo brasileño, Lula da Silva, han compartido este miércoles su deseo de que "cese la guerra" en Oriente Próximo y se inicien "cuanto antes" las negociaciones.

Sánchez ha mantenido una conversación con Da Silva, en la que han abordado la situación en Oriente Próximo ante la escalada bélica provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional", ha escrito Sánchez, quien ha asegurado que "trabajaremos juntos para ese futuro". "Además celebraremos una Cumbre Bilateral el 17 de abril en Barcelona", ha agregado.

La futura cumbre contará con la presencia de líderes progresistas de todo el mundo para "coordinar respuestas" frente "al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo", según informó en enero el Partido de los Socialistas Europeos.

Esta conversación con Lula da Silva coincide además con la ronda de llamadas y mensajes de apoyo que ha recibido Sánchez este miércoles por parte de varios dirigentes --como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron-- por las amenazas de EEUU de cortar toda relación comercial con España y establecer un "embargo".