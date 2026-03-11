Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de recibir al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en el complejo de la Moncloa, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que los "valores de Europa no deberían cambiar", en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen tras la escalada bélica en Oriente Próximo. "El mundo de ayer es el mundo sin reglas", ha insistido el jefe del Ejecutivo, y ha asegurado que el "desorden internacional" condujo a Europa a "dos guerras mundiales".

Además ha revelado que no ha hablado con ella recientemente pero sí lo hizo este martes con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con cuyo discurso ha asegurado sentirse "más cómodo", según ha explicado en una entrevista de elDiario.es, recogida por Europa Press. El expresidente de Portugal también marcó distancias con Von der Leyen y este martes afirmó que la Unión Europea debe defender un orden internacional "basado en reglas".

Unas palabras que el presidente ha hecho suyas, y ha añadido que Europa también debe apoyar el "multirateralismo renovado" aunque para ello deban hacer "una renuncia": "acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas". Una petición que ya realizó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2024, y que ahora rescata por la "inestabilidad" que dos "miembros permanentes", Estados Unidos y Rusia, "están trayendo al mundo".

También ha apostado por la entrada de nuevos países como India, el continente africano, China o Brasil. Y ha reivindicado el "poder blando" de Europa para "hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos" con los "grandes debates de la humanidad" en los que Europa "es referencia".

Asimismo, ha rechazado "participar" en cualquier plan de rearme nuclear tras el anuncio de Francia de potenciar las ojivas nucleares. "No queremos un mundo más nuclear", ha espetado el líder del Partido Socialista.

CRÍTICAS A PP Y VOX POR SU "NO A TODO"

Sánchez ha criticado la posición del Partido Popular y Vox por oponerse a "todo" incluso al "no a la guerra" que proclamó en la declaración institucional del pasado 3 de marzo. Y ha negado que se trate de una estrategia electoralista porque "esta guerra no la ha provocado España".

En esta línea, ha recordado que la postura del Gobierno es "coherente" con conflictos anteriores como Gaza o Ucrania. Y ha atacado el "noísmo" y las "contradicciones" de la oposición "desde la pandemia": "Dicen 'sí' a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero 'no' a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre".

FALTA DE PRESUPUESTOS y LOS RESULTADOS EN EXTREMADURA Y ARAGÓN

Respecto a la ausencia de una mayoría en el Congreso de los Diputados, ha señalado que con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, se puede combatir "todas las eventualidades" derivadas de la guerra en Irán, aunque no da por perdido los nuevos presupuestos. No obstante, ha insistido en que la mejor medida es el "no a la guerra" para que termine "cuanto antes", ha asegurado que el Ejecutivo ya está trabajando en un "plan de respuesta".

Y ha detallado que se basará en un pilar coyuntural y socieconómico, y otro con "medidas estructurales" para, por ejemplo, depender menos de los "combustibles fósiles".

También ha fijado "la culminación del proceso de normalización política en Cataluña" como "el objetivo" de esta legislatura tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Así como terminar de gestionar los fondos europeos y "dar repuesta" a la ola reaccionaria que atraviesan España, Europa y el mundo.

En este sentido, ha descartado adelantar las elecciones apelando al último desembolso de fondos, que se producirá en diciembre de este año. El presidente ha asegurado que "incorporar un proceso electoral" que conlleva tiempo hasta que se forme un nuevo Gobierno, "no obedece al interés general". Y ha defendido que España es "sinónimo de estabilidad" y no se puede incorporar "más incertidumbre a la que ya viene de fuera".

Sobre las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón, el secretario general de los socialista ha asegurado que "todos" en el partido son "conscientes" de que debe "reconstruir proyectos políticos" en territorios como Extremadura y Aragón, pero no en Andalucía ni en Castilla y León.

"OLA" DE ORGULLO ESPAÑOL TRAS EL "NO A LA GUERRA"

El presidente del Gobierno ha percibido una "ola de orgullo de ser español" tanto dentro como fuera del país tras el "no a la guerra" del Ejecutivo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un sentimiento que, según Sánchez, se ha extendido a "muchas sociedades" y "a lo largo y ancho del planeta". Y ha incidido en que "es una obligación" para el Ejecutivo hacer frente a la "ola reaccionaria en España, Europa y el mundo".