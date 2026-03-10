Sánchez defiende ante el responsable de la UNRWA que la situación en Gaza no puede "caer en el olvido" por Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , mantiene un encuentro con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, en el Complejo de la Moncloa. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes al comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Regfugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, su preocupación por la situación en la franja de Gaza y de los palestinos en la región, que ha empeorado con la reciente guerra en Irán, subrayando la necesidad de que no caiga "en el olvido".

"No podemos permitir que la grave situación humanitaria en Gaza caiga en el olvido", ha sostenido el presidente en un mensaje en la red social X tras el encuentro mantenido con Lazzarini en el Palacio de la Moncloa, en el que también ha aprovechado para reafirmar el "apoyo incondicional" de España a esta agencia de la ONU, "pilar esencial para millones de palestinos".

Según ha informado Moncloa, ambos han abordado el contexto internacional y Sánchez le ha expresado su preocupación por la "grave situación humanitaria" en la Franja, que se ha visto agravada por el conflicto en Irán, y ha denunciado que a pesar del alto el fuego con Israel "la paz sigue sin llegar".

España, por tanto, ha reiterado la necesidad de que las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones puedan operar en los territorios palestinos "sin restricciones" en el marco del derecho internacional.

Este mismo martes el Consejo de Ministros ha aprobado el envío de un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Líbano valorado en 9 millones de euros para paliar, entre otras cosas, la situación de los palestinos refugiados en este país.

El Gobierno ha justificado el envío de alimentos y material sanitario de primera necesidad ante las últimas acciones de Israel, que han causado más de 500 muertos en una operación contra la milicia proiraní Hezbolá.

Según indicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros, una invasión terrestre de Israel a Líbano sería un "tremendo error".