Pedro Sánchez y siete ministros adelantan que no irán al Pleno de control del Congreso de la próxima semana

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá la próxima semana a la sesión de control del Congreso porque estará de visita oficial en India, y tampoco estarán en el hemiciclo otros siete miembros de su Gabinete, todos del ala socialista del Ejecutivo de coalición.

En concreto, Sánchez tiene previsto volver a India, un país que ya visitó a finales de 2024. Estará en Nueva Delhi entre los días 17 y 19 para participar en la 'AI Impact Summit 2026', una cumbre internacional sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.

Además, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, han comunicado ausencia en la sesión de control del 18 de febrero la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y otros seis responsables ministeriales.

Se trata de José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Luis Planas (Agricultura), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Carlos Cuerpo (Economía) y Óscar López (Transformación Digital).