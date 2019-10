Aragonés avisa de que el camino a la independencia es "irreversible" y pide volver a Pedralbes y amnistía para presos

Actualizado 24/10/2019 12:27:22 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Especial Desayuno Informativo con Pere Aragonès: noticias, fotos y vídeos

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha avisado hoy, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, de que el camino a la independencia de Cataluña es "irreversible", ha propuesto retomar la Declaración de Pedralbes y abrir una mesa de diálogo "sin vetos" a los temas que se pueden tratar, garantías de cumplimiento y votación en un referéndum. Eso sí, en su opinión "lo razonable" sería que se aborde el diálogo con los políticos presos en la calle y ha apostado por una "amnistía", que interpreta como el reconocimiento de que no ha habido delito.

Su insistencia en el diálogo ha sido constante durante su intervención en este foro, patrocinado por Altadis, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Suez y Telefónica. Pero dejando claro en todo momento que no van a renunciar a la independencia y que si el Gobierno no negocia, cada vez serán más los independentistas por no tener una propuesta por parte del Estado.

En su opinión, para millones de catalanes el autonomismo "ha muerto" y el camino a la independencia es "irreversible" de una manera cívica, pacífica y democrática.

El dirigente catalán ha reconocido que la negociación se intentó ya hace un año, pero que luego la situación se complicó con la apuesta del Gobierno por un relator. Sin embargo ha reclamado volver a ese punto, a la Declaración de Pedralbes, de la que ha reconocido que era necesariamente ambigua para que las partes se pudieran reconocer.

Considera que en la mesa de negociación deben estar los dos gobiernos, aunque admite que puedan ir acompañados de las mayorías parlamentarias.

Pero ha insistido en que ahora es el momento de la política, de "empezar a dar pasos" en el diálogo por que "el bloqueo no es bueno", el "conflicto corre el riesgo de enquistarse" y los independentistas, ha recalcado, "no van a desaparecer". De hecho, ha advertido de que el problema no es de orden público, ni de convivencia entre catalanes y ha rechazado la afirmación de Sánchez de que Cataluña no es un solo pueblo.

Es más, ha asegurado que Pedro Sánchez "se equivocó mucho" al valorar la sentencia como un fracaso del independentismo y le ha advertido de que los partidos soberanistas van a ganar las generales en Cataluña y, a tenor de las encuestas, con un apoyo mayor.

Por ello, ha recalcado su apuesta por una mesa de diálogo, en la que, ha dicho tienen que darse varias condiciones. Una de ellas es que se produzca el reconocimiento de las partes. En este sentido, ha advertido de que el Gobierno no puede seguir ignorando a los independentistas, que, ha recordado, son los que han ganado las elecciones y gobiernan en Cataluña. De hecho, se ha mostrado molesto por el hecho de que Sánchez haya llamado a todos los partidos para abordar las consecuencias de las sentencia del procés, menos a los soberanistas.

Pere Aragonés ha pedido también que en esa mesa se puedan hacer propuestas con libertad y sin vetos, argumentando que él tampoco está de acuerdo con la defensa a ultranza de la unidad de España pero respeta que millones de personas la defiendan.

Y ha planteado que se pueda refrendar los acuerdos que se alcancen por "amplias mayorías" y articulando un sistema democrático para ello, es decir, mediante un referéndum. Además, considera que debe haber una seguridad de que lo que se acuerdo se lleve a cabo, una "garantía de cumplimiento".

ANMISTÍA PARA LOS POLITICOS PRESOS

No obstante, y aunque no lo ha vinculado expresamente, ha señalado que no parece razonable que la mesa de negociación se produzca con los 9 políticos catalanes en prisión, condenados a penas de prisión por el Tribunal Supremo por el delito de sedición en su participación en el 'procés'.

"Es cierto que sería razonable que todos los viéramos así que no se puede gestionar un diálogo con los principales protagonistas encarcelados", ha señalado e incluso ha citado al expresidente catalán José Montilla, del PSC, quien ha asegurado que el diálogo comportará hablar también de las penas.

Por ello, ha reclamado que haya un mecanismo para que amnistiar a los políticos presos. Según Aragonés, la Constitución prohíbe el "perdón general" pero no la amnistía, por la que ha apostado porque supondría, según su criterio, que no se ha cometido un delito.

No cree que sea necesaria una Ley Orgánica para poder llevarla a cabo, pero asegura que el mecanismo para hacerla efectiva no está claro dado que "nunca se ha desarrollado esta cuestión" aunque sí ha señalado que en España ha habido indultos para delitos de corrupción.

En cuanto a la posibilidad de que los políticos presos pudieran salir de la prisión en poco tiempo dado que se encuentran en cárceles catalanas, ha asegurado que esta cuestión no la trata el Govern, sino que debe haber un informe "técnico" de los funcionarios, de la Junta de Tratamiento de la Prisión, que además está sometida al control del juez de vigilancia penitenciaria.

En este punto ha querido responder a las personas que afirman que la sentencia del TS podía haber sido más dura, invitando a que piensen cuánto tiempo más tiene que estar Oriol Junqueras en la cárcel y lo que se sufre estando allí. Aragonés ha enfatizado que para ellos, los condenados no son "apestados", sino que son un "motivo de orgullo, de gente comprometida, son gente noble, honesta, honrada".

NO VA A DEBILITAR LAS INSTITUCIONES CATALANAS: EL DIÁLOGO DEBE SER CON TORRA

En cuanto a los contactos con el Gobierno en funciones, el vicepresidente catalán ha reconocido que mantiene abierta la vía de conversación con la vicepresidenta, Carmen Calvo, con la que habló en dos ocasiones la semana pasada. Una para transmitirla su preocupación por los incidentes violentos en Cataluña y otra para transmitirle la necesidad de que se abran vías de comunicación.

Pero ha dejado claro que sus conversaciones no pueden sustituir el "diálogo necesario" entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra --a quien dice haber informado de sus contactos con Carmen Calvo--, a pesar, ha dicho, de que a Pedro Sánchez no le guste Torra y "al revés es parecido". "Pero es lo que hay", ha exclamado.

De hecho, ha recalcado que es necesario ser consciente de que al presidente de Cataluña no lo eligen en Madrid, cuando el moderador le ha preguntado por la sensación que hay en la capital de que con Joaquim Torra es imposible el diálogo y de que los posibilistas son los de ERC.

En este punto, Aragonés ha advertido de que él no va a "debilitar las instituciones catalanas" y ha insistido en que el diálogo tiene que ser entre el Gobierno de la Generalitat y entre el Gobierno central.

En su opinión, "hay camino" que recorrer con el Ejecutivo. "Vamos a agotar este camino antes de tomar alguna decisión a este respecto", ha remachado sin especificar a qué tipo de decisiones se refería.

No obstante, ha admitido que es posible que Pedro Sánchez no responda al teléfono a Torra para llegar al 10N con "menos rasguños", pero quiere que el presidente en funciones lo diga claramente.

"NO HACE FALTA SALTARSE LA LEY"

No obstante, al ser preguntado si él está dispuesto a repetir el 1-O como anuncia ya Joaquim Torra, y a saltarse la ley de nuevo, Carlos Aragonés ha eludido responder directamente, pero ha precisado que "no hace falta saltarse la Ley".

Ha insistido en que su compromiso es el diálogo y la negociación y cree que la Ley ofrece caminos para resolver esta cuestión.

Señala en este sentido que él no ha insistido en la vía unilateral porque la única, ha reiterado, es el diálogo: "Hay caminos en el ordenamiento jurídico para que la sociedad catalana se pueda posicionar".