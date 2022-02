Los peritos de la AN validan el trabajo que Auditoría Interna del Popular realizó sobre la ampliación de capital de 2016

Concluyen que más de 14.000 clientes suscribieron acciones por 702 millones y recibieron financiación por 2.366 millones

Los peritos de la Audiencia Nacional han remitido al juez del 'caso Popular' un informe en el que validan el trabajo que el departamento de Auditoría Interna del extinto Banco Popular realizó acerca de la ampliación de capital del año 2016. En el mismo, los expertos designados por el magistrado calculan la cifra de importe máximo de acciones suscritas por clientes que pudieran haber recibido financiación de la entidad ese mismo año.

En el documento de nueve páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos designados por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 analizan la información facilitada por el Banco Santander a instancias del juez José Luis Calama. En la misma se identificaba un importe de acciones suscritas financiadas de 571 millones de euros que resultó en una deducción de recursos propios de 288 millones al hacer un posterior análisis individualizado considerando el importe financiado y la finalidad de las operaciones.

Se trata de una de las dos principales ramas de este caso, en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Los peritos aseguran que su "labor" a la hora de elaborar el citado informe "ha sido asegurar la coherencia de la información contenida en los distintos ficheros y, una vez alcanzado este objetivo, llegar a la cifra de importe máximo de acciones suscritas por clientes que pudieran haber recibido financiación del Banco Popular en el periodo 25 de mayo a 30 de junio de 2016, así como el listado de estos clientes".

Y todo ello a instancias del magistrado, que ordenó en análisis de los documentos hace más de un año, el 10 de febrero del año pasado. El propio Calama dio recientemente un plazo de siete días a los peritos para que le remitieran de forma definitiva el informe en el que los peritos dan por bueno el estudio realizado por el Popular.

PUNTUALIZACIONES AL ESTUDIO DE AUDITORÍA INTERNA

"Tras el trabajo realizado, llegamos a totalizar que 14.229 clientes recibieron financiación en el periodo por 2.366 millones de euros y suscribieron acciones por 702 millones. No obstante, esta cifra de 702 millones no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al hecho relevante de 3 de abril 2017", señala el informe.

Y, a este respecto, los peritos explican que esos 702 millones son "la simple agregación del importe de acciones suscritas por clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si esta era de importe igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si la misma se destinó a otras finalidades".

En este contexto, los expertos destacan que, "al igual que detectó la Auditoría Interna de Banco Popular, en la práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones". "A este respecto, señalamos que el anterior importe es mayor que el calculado por la Auditoría Interna de Banco Popular (571M€)", añaden.

"No obstante", continúan, "hay que tener en cuenta que los ficheros incluyen grupos y créditos donde hubo un incremento de financiación con independencia de su fecha de formalización". "Así, si sólo tomamos los grupos que tienen operaciones con fecha de formalización entre el 25 de mayo y el 30 de junio el importe de las acciones en riesgo de haber sido financiadas en los ficheros se reduce a 627 millones", aclaran.

LA DECLARACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE JUNIO DE 2016

Los peritos aseguran que si solo se considerasen "los incrementos de financiación de operaciones formalizadas en el periodo, la cifra de la Auditoría Interna y la cifra ahora obtenida son muy similares", lo que les lleva a concluir que el trabajo realizado por Auditoría Interna es válido.

"Sobre este particular, opinamos que nuestro importe es más elevado que el de Auditoría Interna por operaciones que en su momento la Auditoría Interna pudiera no haber detectado, pero también porque nuestro importe incluye operaciones donde los ficheros indican una finalidad específica o cuentan con garantía o se registran en una sociedad del grupo cliente distinta de la suscritora", aclaran.

En esta línea, inciden, su importe podría "verse reducido de realizar un análisis individualizado ya que la mayor parte de estas operaciones no se habrían destinado a financiar la compra de las acciones".

Por último, los peritos concluyen señalando que el Banco Popular corrigió su declaración de recursos propios de junio de 2016 para deducir un importe de 288 millones por financiación de acciones en la ampliación de capital tras un análisis individualizado de los movimientos de las cuentas considerando el porcentaje de la financiación destinada a la compra de acciones y la finalidad de la operación.