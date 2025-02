Picardo dice que nadie se imagina que no haya acuerdo sobre Gibraltar pero evita dar plazos

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha señalado que nadie se imagina que no se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y Gibraltar y se ha mostrado confiado en que llegará, si bien no se ha aventurado a dar una fecha. "Ya no me atrevo", ha señalado.

"Es posible llegar a un acuerdo, y si trabajamos con buena fe, como lo hemos hecho, poniendo toda la carne en el asador de intentar llegar a un acuerdo vamos a conseguirlo, porque ninguno nos imaginamos no llegar a un acuerdo", ha dicho Picardo en una entrevista este jueves en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press.

Eso sí, el ministro gibraltareño ha señalado que no debe demorarse "un minuto más de lo que sea necesario" pero que tampoco debe apurarse tanto para que así el acuerdo que salga pueda sostenerse en el tiempo. "Hacer el trabajo bien es más importante que hacerlo rápido", ha dicho.

A su juicio, la Unión Europea, España y Reino Unido quieren conseguir lo mismo y es cuestión de "ajustar los temas muy técnicos" que conlleva un territorio como Gibraltar de 32.000 personas. "Libre movimiento de bienes y mercancías y Schengen", ha dicho, insistiendo en que es un tema "complicado" y técnico que no se puede hacer en un momento. "El arte de la negociación es asegurarte de que ni lo que me importa a mí ni lo que te importa a ti se vulnere", ha apostillado.

Cuestionado por si pronto se podrá anunciar algo positivo en relación a este acuerdo, Picardo ha reiterado que en Madrid, Londres, Bruselas y Gibraltar están trabajando en ello, si bien el horizonte temporal no lo pueden decir. "No me atrevo ya. Antes decíamos 'antes del verano, antes de Semana Santa', ya no me atrevo", ha zanjado.

La medianoche del 31 de enero de 2020 se hizo efectiva la salida de Reino Unido de la UE, tal y como habían decidido los británicos en referéndum en 2016, pero el Acuerdo de Retirada por el que se materializaba el Brexit dejaba un asunto sin resolver, la relación que Gibraltar tendría con los Veintisiete a partir de ese momento.

Cinco años después, el acuerdo entre Bruselas y Londres sobre esta cuestión sigue en el limbo, pese a que la negociación arrancó en el otoño de 2021. Pese a la voluntad de acuerdo que repetidamente han venido manifestando las partes, no parece haber perspectivas de una pronta resolución, a falta además de una fecha límite que ejerza presión.