Pilar Alegría dice que el PP da "largas cambiadas" para que Feijóo no debata con Sánchez: "no le caben más excusas""

Afirma que el presidente del PP ha mentido porque ningún cargo del PSOE cobra sobresueldos y le pide que diga cuánto percibe él de su partido



MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado hoy que el PP está dando "largas cambiadas" al PSOE para que Alberto Núñez Feijóo no debata con Pedro Sánchez y señala que de las palabras de ayer del presidente del PP se deduce que no tiene intención de contrastar sus propuestas con el presidente del Gobierno. "No le caben más excusas en la cartera", ha exclamado.

Así ha reaccionado la portavoz socialista al ser preguntada sobre si había avances en la negociación con el PP para que se produzca un 'cara a cara' entre Fejóo y Sánchez.

"Hemos recibido largas cambiadas, no hemos recibido concreción", ha exclamado Pilar Alegría, quien considera que este debate se debería cerrar en un minuto ya que hay cuatro grandes propuestas de medios de comunicación sobre debates 'cara a cara' y otros con otras fuerzas políticas.

Ha recordado que el PSOE desde el primer momento ha dicho "sí" mientras que al PP "no le caben en la cartera más excusas" y ha acusado a Feijóo de "escaquearse" de los debates en la entrevista de anoche en la Cadena Ser.

Una decisión que, en su opinión, hurta a la ciudadanía conocer las propuestas y proyectos de Feijóo "si es que los tiene" y demuestra las "nulas ganas de tener un debate". En su opinión, el líder del PP sigue "escondido" y sin ganas de dar la cara.

PIDE A FEIJÓO QUE DIGA QUÉ SOBRESUELDO PERCIBE

Pilar Alegría también se ha referido a la afirmación de Feijóo de que cobra un sueldo del Partido Popular y le ha acusado de mentir por decir que los cargos del PSOE cobra sobresueldos. "En el PSOE nadie cobra un sobresueldo", ha exclamado para precisar que se puede saber cuál es el salario y los bienes de cualquier cargo público del PSOE o de otros acudiendo a una página web.

"El único sobresueldo que la ciudadanía no puede conocer es el de Feijóo, pero le pediría que sea transparente, haga ejercicio de responsabilidad e higiene democrática y que no mienta. En el PSOE nadie cobra sobresueldos", ha exclamado.

DICE QUE EL MILAGRO ECONÓMICO DEL PP SALIÓ HACE POCO DE SOTO DEL REAL

En su opinión, el "cinismo" del líder del PP "roza el insulto" y le ha retado a que diga cuál es el "sobresueldo que está percibiendo". "Qué tiene que ocultar", ha espetado antes de preguntar que, si el dinero que percibe del partido es legal, qué miedo tiene a explicarlo.

"Es tan sencillo como explicar lo que perciben y ya estaría cumpliendo con el ejercicio de responsabilidad e higiene democrática. No estamos hablando de legalidad o ilegalidad. Si percibe ese sobresueldo por qué no dice lo que percibe", ha señalado Alegría.

Dicho esto, la portavoz socialista ha afirmado que Feijóo preside el

"único partido condenado por corrupción en este país" y ha señalado que "sus principales milagros económicos salieron hace poco de Soto del Real". Es un partido, ha dicho, en el que "importantes altos cargos cobraron sobresueldos".

CREE QUE REDUCE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A UN DIVORCIO DURO

La portavoz del PSOE también se ha referido a la afirmación que hizo ayer Feijóo en una entrevista sobre el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores, condenado por violencia psíquica y amenazas contra su exmujer.

Feijóo señaló que éste "ha cumplido la sanción, se ha producido hace 20 años, tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer y dijimos no podemos firmar un acuerdo con esta persona".

Según Pilar Alegría, el presidente del PP "redujo la violencia machista, la violencia de género a un divorcio duro", algo que en su opinión es "doloroso y vergonzoso".

Alegría ha recordado que desde 2003 la violencia machista ha generado más de 1.200 mujeres asesinadas, más de 60 por año. Por lo que considera una "curiosa forma de afrontar este problema" por parte del PP y Vox "borrando la violencia machista de los acuerdos" que alcanzan en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Por el contrario, considera que lo que se exige frente a un problema real es "contundencia y unidad y no desterrar de los acuerdos un problema que existe".