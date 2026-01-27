El PNV acusa de "oportunismo" al Gobierno por "improvisar" una regularización de inmigrantes al margen del Congreso

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. - Eduardo Parra - Europa Press

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha acusado este martes al Gobierno de "oportunismo político" por haber pactado una regularización extraordinaria de inmigrantes con Podemos de manera "improvisada" y al margen de la Cámara, pues se va aprobar mediante un real decreto que no necesitará referendo parlamentario.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, Vaquero ha recordado que su grupo votó a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que incluye esta regularización porque asume que es un asunto que hay que abordar.

"Sabemos que la inmigración es una necesidad, un reto que tenemos que abordar, pero creemos que lo tenemos que hacer de una manera coordinada, consensuada y no de cualquier manera y con improvisaciones", ha remarcado.

En este contexto, ha acusado al Gobierno de actuar con "oportunismo político" al optar por aprobar la regularización mediante un real decreto y "a espaldas del Congreso"