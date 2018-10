PNV advierte a PSE-EE de que no va a permitir "vetos y amenazas de nadie" por el acuerdo del nuevo estatus con EH Bildu

Publicado 16/07/2018 11:05:20 CET

Cree que la comisión bilateral sobre competencias pendientes se reunirá en breve y ve posible asumir prisiones antes del fin de la legislatura

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha advertido este lunes al PSE-EE que no va a permitir "vetos y mucho menos amenazas de nadie" por el acuerdo sobre el nuevo estatus que la formación jeltzale y EH Bildu han logrado en la ponencia parlamentaria sobre Autogobierno, aunque ha considerado que no va a ser "un problema" para el acuerdo que ambos partidos mantienen en el Gobierno Vasco.

Atutxa se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en las que afirmaba que el texto para la reforma del Estatuto de Gernika acordado entre PNV y EH Bildu "no va a llevarse a la práctica".

Así, la dirigente jeltzale ha señalado que "quizás lo que más nos sorprendió" fue que Mendia se presentara "como garante" de que dicho acuerdo no se va a llevar a la práctica, y le ha recordado que, "en este país no tiene ni fuerza política suficiente, ni mayoría suficiente".

"Yo siempre he dicho, y lo voy a volver a decir, que quiero acercar a los que no son nacionalistas a este acuerdo y, sobre todo, al trabajo diario y al proyecto de futuro que tenemos, pero lo que no vamos a permitir es, se tenga o no mayoría, vetos y mucho menos amenazas de nadie", ha reiterado.

En este sentido, ha asegurado que Mendia "sabe muy bien" que jeltzales y socialistas pactaron mantener fuera del acuerdo de gobierno la cuestión del autogobierno, "porque nuestra postura es clara y su postura es clara". Por ello, ha considerado que "deberemos buscar un punto intermedio para seguir adelante". "Nosotros no hemos llevado una propuesta de máximos al Parlamento, porque hemos buscado el acuerdo -ha afirmado-, y creo que los partidos no nacionalistas también deberían hacer ese esfuerzo".

Así, la dirigente del PNV ha destacado que las críticas de Mendia al acuerdo con EH Bildu "no facilitan" la relación con los socialistas en el Gobierno Vasco, aunque ha recordado que "desde que firmamos el acuerdo de gobierno, este tema quedaba fuera del acuerdo", por lo que ha considerado que, "de momento, no veo que vaya a ser un problema para el trabajo diario".

EH BILDU

Itxaso Atutxa ha destacado la importancia del texto acordado en el Parlamento vasco con EH Bildu para la reforma del Estatuto de Gernika, que la formación soberanista ha calificado de "histórico", aunque ha recordado que "también fue histórico el que se logró de la mano del lehendakari Ibarretxe y también fue histórico el apoyo que la izquierda abertzale de entonces no dio".

En este sentido, la presidenta del BBB del PNV ha asegurado que "este país ha vivido muchos momentos históricos, y la izquierda abertzale ha renegado de esos otros momentos".

"Ahora lo han convertido en histórico porque están ellos. Creo que, para EH Bildu, en este país solo ocurren cosas cuando están ellos. Con esto no quiero quitar importancia a ese acuerdo que hemos logrado. Creo que es tremendamente importante y me alegro, y a ver si es posible llegar a otros acuerdos además de éste y lograr un acercamiento mínimo", ha afirmado.

COMPETENCIAS

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha indicado que cree que la comisión bilateral Estado-Euskadi sobre las competencias pendientes de transferir se reunirá a corto plazo, aunque desconoce que se haya fijado fecha, y que, además, "no habrá problema para unificar una agenda", aunque ha matizado que "otra cosa será la postura que mantenga luego cada parte". Así, ha manifestado que la transferencia de la competencia de prisiones "podría ser posible antes de terminar la legislatura".

En todo caso, ha destacado que, de momento, la actitud del Gobierno central "es muy positiva". "He visto muy positivos tanto al presidente, como a la vicepresidenta, como a la ministra Meritxell Batet. Además, el lehendakari ya expuso al presidente cuáles eran las transferencias pendientes y su situación", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika "también es un compromiso adquirido por el PSE en el Parlamento vasco", por lo que ha asegurado que "vemos con esperanza esa reuniones que faltan" de la comisión bilateral sobre las transferencias pendientes.

Entre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, Atutxa ha señalado que, "por las declaraciones que han realizado los últimos días, parece que podemos lograr antes la de las prisiones, o que, por lo menos, el Gobierno del PSOE tendría menos problemas para encauzarlo". "Creo que en este momento no hay ninguna seguridad, pero podría ser posible antes de terminar la legislatura", ha indicado.

En cuanto a la transferencia de la Seguridad Social, la dirigente jeltzale ha señalado que "tiene bastante dificultad" y ha recordado que, tanto PSOE como PP, "siempre han estado bastante en contra cuando han estado en el Gobierno".