PNV advierte a Sánchez que para prorrogar el Estado de Alarma es necesario un pacto de "codecisión" con las CC.AA

Dice que no están en el sí a la prórroga, a la espera de acontecimientos y que no quieren que Sánchez caiga, sino "todo lo contrario"

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que debe haber un nuevo Estado de Alarma, este debería incluir un mecanismo de pacto de "codecisión" con las comunidades autónomas para que puedan establecer sus propios procesos de desescalada. Además, ha reclamado que "cada uno pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias". "Es un clamor entre las comunidades autónomas", ha asegurado.

El líder jeltzale ha apuntado que no quieren que el Ejecutivo Sánchez caiga, sino "todo lo contrario", y ha dicho que quizá "alguien se ha encerrado en su torre de marfil y no es capaz de ver que tiene que abrir ventanas y escuchar más".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha explicado que este lunes la ejecutiva de su partido analizará si respaldará el miércoles la prórroga del Estado de Alarma. No obstante, cree que, hasta el día de la votación, pueden cambiar "muchas cosas" y espera "que pasen". "En función de esos acontecimientos y esas novedades, fijaremos nuestra posición", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que hace 15 días el PNV ya dijo al Gobierno "que no contara con el voto positivo si todo seguía igual" que hasta ahora. "No es tanto que no estábamos en el no, como que no estábamos en el sí. Y ahí seguimos a día de hoy", ha asegurado.

El líder jeltzale ha recordado que no tienen en sus manos el texto de la prórroga ni saben en qué términos va someter el Ejecutivo al Congreso ese nuevo Estado de Alarma.

Tras destacar que en este proceso "han arrimado el hombro", ha apuntado que continuarán haciéndolo. "Nosotros, como lo expresó ayer el Lehendakari, creemos que, con otros instrumentos, se puede gestionar esta situación", ha indicado.

HACER LAS COSAS MEJOR

Andoni Ortuzar ha señalado que "hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y con el mayor apoyo posible". "Si el Gobierno cree que tiene que haber un Estado de Alarma, hagamos que sea los menos excepcional posible, lo más normalizado posible. Tengamos respeto a las instituciones naturales y competentes en la materia de que se trate. Pactemos las medidas de desescalada. Creo que se puede si hay voluntad política", ha manifestado.

En este sentido, considera que puede haber un acuerdo "para que esos peligros que dice el Gobierno del Estado que sucederían si no hubiera el Estado de Alarma, se puedan conjurar, pero, al mismo tiempo, las demás instituciones estén cómodas y estén trabajando como deben, conforme a sus competencias".

"Si el Estado de Alarma nuevo se produce, debería traer incorporado un mecanismo de pacto con las comunidades autónomas para que cada uno pueda establecer sus propios procesos de desescalada y que también haya una vuelta a las instituciones naturales. Que cada uno pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias", ha manifestado.

El presidente del EBB ha señalado que no se le puede achacar "ni los aciertos ni los errores a la fórmula del mando único". "El asunto es si es lo que hay que hacer y es lo correcto, y lo segundo y más importante, estamos en un momento en el que ya estamos aplicando cuestiones que tienen que ver mucho con cada territorio y con la situación de cada territorio. Tenemos distinta situación cada una de las comunidades autónomas", ha argumentado.

Por ello, ha dicho que la desescalada no puede ser "un calco" en las 17 comunidades autónomas e, incluso dentro de ellas, "seguro que hay zonas que necesitan unas medidas más estrictas o menos". "¿Por qué no podemos hacer un plan homogéneo respetando unos ciertos parámetros que sean básicos para todo el mundo y luego medidas que se adapten al terreno?", ha preguntado.

FÓRMULA DE COGOBERNANZA

Andoni Ortuzar no entiende por qué tienen que estar todos "con ese dogal". "¿Por qué no implantamos ya una fórmula distinta de cogernanza y codecisión para ese tipo de situaciones?, ¿para qué empeñarse en un mando único cuando está operando sobre competencias que no son propias del Gobierno central?. Volvamos a la normalidad, a la institución natural", ha añadido.

Todo ello, según ha precisado, puede hacerse en base a unos parámetros y unos criterios. "Nosotros no nos queremos escapar de cumplir escrupulosamente los requisitos sanitarios que se implanten entre todos. No se trata de eso, se trata de ser eficaces y respetuosos con el 'statu quo' institucional que tenemos. Y eso no creo que al Gobierno del Estado le deba suponer ningún problema", ha dicho.

A su juicio, "es más fácil compartir responsabilidades que afrontar, desde un mando único férreo de 'ordeno y mando', todo un proceso en un territorio tan dispar, heterogéneo y plural como el Estado español".

Ortuzar cree que, aunque el Estado de Alarma y el mando único "va bastante unido", este se podría decretar "con otro sistema de gobernanza, como ayer le pidieron la mayoría de presidentes autonómicos", es decir, "un modelo de cogobernanza".

En este sentido, ha remarcado que ayer ya hubo una orden del Ministerio de Sanidad "que abría esa vía". Por ello, ha animado a "seguir por ahí, a ver hasta dónde se puede llegar porque se puede garantizar una homogeneidad en el tratamiento de esta cuestión con el respeto a la especificidad de cada institución y, sobre todo, con atender a las necesidades que se necesitan en cada territorio".

El presidente del EBB ha explicado que los servicios públicos en Euskadi han estado, hasta ahora, gestionados por las personas que lo hacen todos los días, "pero cumpliendo órdenes emanadas, no por las autoridades competentes en esta materia aquí", sino por las del Estado.

Andoni Ortuzar ha negado que el PNV se esté moviendo por si cae el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, y ha asegurado que su partido "no tiene ningún interés en que caiga" este Ejecutivo. "Nuestra intención es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es para reforzar, para que este Gobierno no pase apuros", ha manifestado.

Tras apuntar que ese Gobierno "salió de unas determinadas apuestas políticas desde Euskadi y Cataluña", ha precisado que "lo lógico es que siga apoyándose en esos apoyos que le llevaron a La Moncloa".

"Nuestra posición es bienintencionada. Nosotros no tenemos ninguna intención de tumbar a este Gobierno ni de remover las aguas de la política española, que ya bastante revueltas están. Al contrario, a nosotras nos gustaría dotar de mayor estabilidad a la política del Estado y eso creo que se hace hablando más con los partidos y, sobre todo, gestionando de forma mancomunada esa cogobernanza y codecisión con las instituciones autonómicas", ha subrayado.

En esta línea, ha asegurado que no quieren "meter en problemas" al Ejecutivo de Sánchez, sino que "las cosas se hagan bien". "Igual no somos nosotros los que nos hemos alejado, sino que alguien se ha encerrado en su torre de marfil y no es capaz de ver que tiene que abrir ventanas y escuchar más, y compartir el proceso de decisiones", ha dicho.

"COMPARTIR EL PODER Y EL MANDO"

En su opinión, "es perfectamente compatible la eficiencia y la eficacia en la gestión de este problemón que tenemos entre manos con compartir el poder y el mando para que las cosas vayan mejor".

Andoni Ortuzar ha explicado que habló la semana pasada con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta Carmen Calvo más recientemente. "El contacto y las relaciones son buenas. Esta no es cuestión de que el PNV quiera cambiar de enfoque político o no. No tenemos ningún interés en que eso suceda así. Al contrario, queremos que esto salga bien porque es bueno para la sociedad y para Euskadi, porque bastante duro esta siendo todo como para que lo pongamos en peligro por los rifi-rafes de los partidos", ha insistido.