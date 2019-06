El PNV advierte que "tendrá en cuenta" lo que pase en Navarra para la investidura y quieren saber qué ofrece Sánchez

Publicado 18/06/2019 12:21:57 CET

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este martes que su formación "ya dijo" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "iba a tener y tendrá en cuenta" lo que suceda con la formación del Gobierno foral en Navarra, aunque ha añadido que, lo que deben saber ahora es "qué nos ofrece y cómo nos presenta esa opción de investidura".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha indicado que la postura del PSN "siempre es un gran signo de interrogación", ya que, aunque su secretaria general, María Chivite, mostró con firmeza su "voluntad y deseo" de ser presidenta y "emprendió las primeras conversaciones" en ese sentido, "enfrentándose a su partido en Madrid", el pasado sábado se vio que no respetaba algunos acuerdos" a los que llegaron en en localidades como Egües y Zizur.

"Y, después de eso, no es fácil retomar las conversaciones para formar la Mesa del Parlamento o buscar apoyos para el Gobierno", ha añadido. De esta manera, aunque ha señalado que "parece que esta vez no va a haber agostazo", la presidente del BBB del PNV ha dicho que desconoce si Chivite "está calculando bien sus fuerzas", ya que, "de nuevo, vuelve a mostrarse soberbia, y no sé si esa es la mejor actitud cuando tienes que hablar y llegar a algún acuerdo con otros partidos".

En este sentido, ha destacado que, "cuando los partidos damos nuestra palabra, hay que cumplirla, y debemos tener fuerza para que los miembros del partido o los representantes que van como independientes cumplan el acuerdo alcanzado por los partidos".

"Todos hemos tenido errores así, pero creo que lo ocurrido en Navarra no ha sido el cambio de voto de dos personas en Egües y Zizur, sino que ha sido una decisión del PSN. Por lo tanto, debemos saber si son de fiar o no y si cumplen la palabra dada o no", ha indicado.

En todo caso, Itxaso Atutxa ha destacado que "lo que más duele" es la posibilidad de que "Navarra viva de nuevo un retroceso si esa derecha dura llega al Gobierno", ya que, en su opinión, "el trabajo realizado durante los últimos cuatro años ha sido el más progresista que he visto en mucho tiempo". "Lo más doloroso no es perder el Gobierno como parte de Geroa Bai -ha añadido-, sino el tremendo retroceso que puede sufrir Navarra tras el trabajo realizado durante cuatro años".

SÁNCHEZ

Itxaso Atutxa ha insistido en que, aunque el PNV "tendrá en cuenta" lo que pase en Navarra de cara a la investidura de Pedro Sánchez, lo que su formación debe conocer ahora es "qué nos ofrece y cómo nos presenta esa opción de investidura", ya que, "cuando tienes muchas cosas firmadas y sin cumplir, es muy difícil llegar a algún acuerdo con alguien".

En su opinión, Sánchez tiene la opción de presentarse a la sesión de investidura si haber llegar a ningún acuerdo previo con ninguna formación, algo que supone que, "al día siguiente no tienes un acuerdo mínimo de estabilidad ni acuerdo de gobierno alguno", por lo que "puede ser muy duro para él".

Por otro lado, la dirigente jeltzale ha afirmado que el candidato del PSOE tiene otras dos opciones principales de cara a su posible investidura, como son conformar "un bloque que tenga el apoyo suficiente y comenzar a hacerlo o con Unidas Podemos o con Ciudadanos".

"Si lo hace con Ciudadanos, tiene mayoría suficiente y no necesita a nadie, pero aleja a numerosos partidos, entre ellos, a nosotros. Si lo hace con Unidas Podemos, tendremos que ver en qué queda la suma y qué definen ambos partidos en el programa, porque, aunque Podemos es muy progresista y compartimos muchas cuestiones con ellos, debemos tener en consideración que tienen otra concepción del Estado, al igual que los socialistas, en la que son bastante jacobinos", ha añadido.

En esta línea, ha indicado que tienen que saber "qué es lo que van a definir y luego empezar a hablar". Por ello, ha dicho que no es que esta cuestión esté "verde", sino que "aún no ha empezado".