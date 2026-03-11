El PNV afea a Sánchez que fije la posición de España en la guerra de Irán antes de hablar con los grupos parlamentarios

Archivo - La senadora del PNV María Dolores Etxano interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PNV María Dolores Etxano Varela ha instado al Gobierno central a abordar "con la máxima transparencia" su postura en la guerra de Irán, reprochando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que fijara su posición en una rueda de prensa antes de hablar con los grupos parlamentarios.

Así se ha pronunciado la senadora del PNV aprovechando la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de Hacienda del Senado, recalcando que, bajo su punto de vista, el Gobierno central debería haber abordado esta situación con la participación de las Cortes Generales "como mínimo".

Ante las reuniones que tiene previsto mantener el Gobierno con los grupos parlamentarios, el PNV cree que Sánchez debería abordar también la seguridad europea y de los compromisos presupuestarios que se dediquen a esta situación.

Por último, ha vuelto a reprochar al Gobierno que vaya a abordar con los grupos parlamentarios las medidas que ya ha ido adelantando en diferentes comparecencias de prensa.