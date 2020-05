PNV considera "una acusación muy grave" sugerir que Euskadi ha pasado de fase sin cumplir con los parámetros

Esteban se pregunta "cómo no vamos a ser capaces de asegurar las condiciones para votar" si se permiten aperturas de cines

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado "una acusación muy grave" sugerir que Euskadi ha pasado de fase sin cumplir con los parámetros necesarios. "Decir que es por motivos políticos no tiene ningún sentido y es imprudente", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Esteban ha defendido el voto de apoyo dado esta semana en el Congreso al mantenimiento del estado de alarma por 15 días más y ha considerado que la formación jeltzale "hizo lo correcto y se dio una salida" apoyando la propuesta hecha por el Gobierno, a la que el PNV dijo sí pero modificándola".

Cuestionado por el posicionamiento jeltzale en una próxima votación, ha advertido de que aún faltarían dos semanas, por lo que decir ahora lo que se va a pasar es muy relativo y no lleva a ninguna parte".

"Lo que creemos es que para muchas de las medias que están en Fase 2 y 3 es perfectamente posible hacerlo con las leyes sanitarias. No puede ser que la excusa sea prohibir o limitar la movilidad. Hay que intentar buscar fórmulas que limiten el estado de alarma a eso o que se pudiera hacer con las medidas que proporcionan las leyes sanitarias", ha defendido.

Cuestionado por el hecho de que la Comunitat Valenciana criticara al Gobierno por dejarla en la Fase 0 con mejores datos que otras Comunidades, como pudiera ser el País Vasco, Esteban ha señalado que le parece "una acusación muy grave e incorrecta sugerir que Euskadi ha pasado de fase sin cumplir con los parámetros necesarios".

"Cualquiera que vea cómo actúan Fernando Simón y el comité de expertos no puede pensar eso. Además, siendo una Comunidad también dirigida por el Partido Socialista, mas enchufe tendrá alguien del PSOE que del PNV. No creo que tenga ningún sentido. El pensar o sugerir que el pase de las fases es por motivos políticos no tiene ningún sentido y es imprudente decirlo", ha lamentado.

ELECCIONES

Respecto al hecho de que el Gobierno central haya autorizado la celebración de las elecciones durante el estado de alarma, Esteban ha afirmado que el estado de alarma "mas allá de movimientos de circulación no impide ejercer otros derechos".

"El derecho a elegir a tus representantes esta en el corazón del espíritu democrático del sistema y elegirlo con límites temporales claros. En Euskadi, en este momento, no tenemos Parlamento y la situación es anómala y dificultosa", ha recodado, para añadir que además "nos tenemos que enfrentar dentro de nada a unos presupuestos y acuerdos que tienen que ser sólidos para salir de este agujero".

Asimismo, ha advertido de que si en una determinada fase permiten reuniones de personas o aperturas de cines, entre otras cuestiones, y se da un "movimiento social con seguridad, cómo no vamos a ser capaces de asegurar las condiciones para acudir a las urnas".