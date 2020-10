El PNV cree que Casado "acertó" alejándose de Vox pero su "beligerancia" con el estado de alarma

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera que el presidente del PP, Pablo Casado, "acertó" marcando distancias con Vox en el debate de la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha cuestionado el discurso "beligerante" que, a su juicio, pronunció esta semana en el debate sobre la prórroga del segundo estado de alarma.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, Esteban ha aplaudido el discurso pronunciado por Casado durante la moción de censura encabezada por Santiago Abascal, en el que, en su opinión, el líder del PP dijo cosas "interesantes" pero sobre todo "se separó" de Vox, dejando claro que no son lo mismo y que el suyo es proyecto propio que no depende de nadie.

Ahora bien, el nacionalista vasco ha mostrado sus dudas sobre si ésta será la tónica que siga en lo sucesivo --"no sé cómo va a evolucionar todo esto", ha dicho-- sobre todo teniendo en cuenta, según ha destacado, el discurso "beligerante" que Casado pronunció el pasado jueves en el Pleno del Congreso, aprovechando el debate del decreto del Gobierno para prorrogar el estado de alarma hasta mayo. "No tocaba", ha comentado.

CUESTIONA LA ABSTENCIÓN DEL PP

También ha cuestionado la abstención del PP en esa votación. "Si hubiera habido el mínimo riesgo de que no saliera adelante, alguno que se ha abstenido habría votado a favor", ha dicho, recalcando, eso sí, que lo lógico sería que este tipo de situaciones se gestionaran a través de la legislación ordinaria, y no del estado de alarma. "Pero no da tiempo", ha apuntado.

Esteban también ha tenido palabras para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a quien ha criticado por dedicar palabras "muy gruesas" al Gobierno en la última sesión plenaria y luego presumir de que son "los primeros en colaborar" para prorrogar los estados de alarma.

"No es sólo votar a favor de los estados de alarma, sino mandar el mensaje de que, con este tema, pocas bromas porque todos queremos luchar contra el virus y porque con el discurso de pelea no se gana más que crispación entre la ciudadanía, que es lo que menos necesitamos", ha concluido.