Agirretxea dice que "la gente no se debe inquietar y pensar que, de repente, ahora todos los violadores del mundo van a salir a la calle"

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV en el Congreso Joseba Agirretxea ha denunciado este viernes que el clima en la Cámara Baja está "totalmente embrutecido" y que "no es nada beneficioso", ya que transmite a la sociedad "una muy mala imagen" de la actividad política. En su opinión,

Meritxell Batet debería "echar a la calle a alguno que otro".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Agirretxea ha señalado que "ya no es una cuestión sobre un tema en un momento concreto", sino "la actitud parlamentaria de algunos", en referencia a Vox, "que saben quién les vota, para qué han decidido ir y qué papel quieren tener en política".

Así, ha insistido en que "es lamentable" y que el clima está "totalmente embrutecido", y ha advertido de que las llamadas al orden de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "llegan un poco tarde", ya que, en su opinión, "debería haber actuado antes y hacer lo que debe hacer".

"Meritxell Batet es la presidenta, tiene la competencia de tomar decisiones y de echar a la calle a alguno que otro, que es lo que debería hacer. Si le coges el truco, desafías a la presidenta y no pasa nada, ya has ganado la partida", ha denunciado.

Asimismo, el diputado del PNV ha indicado que, "cuando las cosas se enturbian, es suficiente que alguien se salga un poco de sus casillas para que también lo utilicen", en referencia a la intervención del pasado miércoles en el Congreso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusó al PP de "promover la cultura de la violación".

"Irene Montero no tenía que haber dicho lo que dijo. Una ministra no puede decir eso, metió la pata, y fue una excusa suficiente para que los otros se alboroten y digan, '¿véis cómo no somos nosotros, sino ellos?'. En todo caso, en general, este clima no es nada beneficioso y transmite a la sociedad una muy mala imagen de la actividad política, y eso nos preocupa", ha destacado.

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Joseba Agirretxea ha afirmado que "la gente no se debe inquietar y pensar que, de repente, ahora todos los violadores del mundo van a salir a la calle" tras las rebajas de penas decretadas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Libertad Sexual, ya que "ese no es el objetivo de la ley", aunque ha admitido que, "si hay que modificarla, la modificaremos".

El diputado del PNV ha destacado que su formación está "totalmente de acuerdo con el espíritu de la ley", y que la volverían a apoyar. Así, ha considerado que las rebajas de penas "no son el objetivo de los legisladores, aunque ha sucedido que ocurra así".

Agirretxea ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, a esperar "qué dice" el Tribunal Supremo al respecto, a no actuar "a golpe de titular en un clima electoral" y a "estudiar con calma" la situación.

"Estudiar no significa volver a la situación anterior. La gente no se debe inquietar y pensar que de repente ahora todos los violadores del mundo van a salir a la calle. Eso es una mala propaganda. Ese no es el objetivo de la ley, y si sucede, habrá que estudiarlo y ver si el problema está en en la ley o en su aplicación, y si hay que modificarla, la modificaremos", ha señalado.