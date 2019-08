PNV cree que Sánchez "está mareando la perdiz" y advierte de que las elecciones "las carga el diablo"

Publicado 29/08/2019 10:16:14 CET

BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está mareando la perdiz", con los posibles encuentros que no se materializan con las diferentes formaciones que podrían apoyar su investidura, y ha advertido de que las elecciones "las carga el diablo". Además, le ha reclamado "seriedad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha dicho que no entiende la actitud del PSOE, en referencia a las declaraciones realizadas ayer por la vicepresidenta de Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en las que explicó que ahora mismo Pedro Sánchez, tras la investidura fallida del pasado mes de julio, no tiene por qué reunirse con el resto de dirigentes de los partidos políticos, por que no ha recibido encargo alguno por parte del Rey para tratar de formar Gobierno. En este sentido, aseguró que se reunirá con las formaciones políticas "si ha lugar".

El dirigente del PNV ha recordado que, mientras ya están formados los gobiernos que se votaron en las elecciones del mes de 26 de mayo, el Gobierno del Estado sigue sin conformarse, después del pleno de investidura fallido de Pedro Sánchez el pasado mes de julio, que no dio "la mejor imagen".

Por ello, cree que "se está trabajando el relato para definir lo que algunos ya tendrán decidido", de cara a la convocatoria de unas elecciones, o igual con las declaraciones "se quiere marcar a la otra parte para ver si mete la pata".

"Está claro que Sánchez es el que tiene que dar el paso. A él le corresponde formar un Gobierno. El PNV siempre ha mostrado su postura favorable a hablar y dialogar porque nosotros, sobre todo, primamos la estabilidad, y creo que es esencial", ha apuntado.

A su juicio, unas nuevas elecciones "no van a arreglar nada, sino que va a mantener los bloques en la misma situación y, aunque uno pueda tener un poquito más y otro un poquito menos, al final, hay que sumar". "No sé si aquí lo que se está buscando es cómo se debilita a la otra parte jugando a las elecciones, que, a veces, las carga el diablo", ha añadido.

En este sentido, ha avisado que "ya ha habido experiencias donde las encuestas daban diez más y los resultados fueron 10 menos". "Podemos estar en una situación similar y la verdad la situación es muy difícil de entender", ha apuntado.

SIN CONTACTOS CON PNV

Sobre la reunión que los socialistas aseguraron que iba a haber a partir del 19 de agosto entre Pedro Sánchez y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en Sabin Etxea de Bilbao, que después se dijo que se posponía, sin que a día de hoy haya fecha para ello, ha apuntado que no le consta que haya habido contactos entre Sánchez y los jeltzales durante el verano.

En todo caso, este viernes se reunirá la Ejecutiva del PNV y se conocerá "más profundamente qué ha pasado, si ha pasado algo". "Yo creo que están jugando a ese relato, de nos vamos a reunir, primero con el PNV, luego dicen que no y, después, que ya veremos. Estamos mareando la perdiz de tal manera que realmente, para ser el Gobierno del Estado, no es lo más gratificante", ha apuntado.

En su opinión, "estas cuestiones son mucho más serias". "Estamos hablando de la acepción que tiene a todos los elementos competenciales del Gobierno del Estado. En este momento, 13 de las comunidades autónomas no van a poder cumplir el objetivo de déficit. Están llevando una situación a todos los gobiernos, no solo al del Estado, insostenible", ha explicado.

El dirigente del ABB ha señalado que "lo que hace falta es tener un nivel de seriedad suficiente". También ha recordado que hay asuntos pendientes con Euskadi, como las transferencias pendientes, o el TAV. "En los asuntos técnicos, se supone que se va trabajando por parte de los diferentes responsables técnico de los departamentos y se puede ir avanzando", ha indicado.

De hecho, ha recordado que en junio ya se presentó la alternativa de la Alta Velocidad en Vitoria, y dentro de una semana acaba el plazo de alegaciones, aunque avanza "más lentamente". No obstante, ha explicado que "todo lo que tenga que ver con temas políticos, como las transferencias, quedan totalmente apartadas y todo totalmente paralizado".