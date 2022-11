PNV critica a quienes "se rasgan las vestiduras" por el acuerdo de selecciones vascas y recuerda que estaba pactado

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable institucional de PNV, Koldo Mediavilla, ha recordado este jueves que el acuerdo para el reconocimiento de las selecciones vascas había sido suscrito entre el presidente Pedro Sánchez y el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, en el pacto de investidura, y ha dicho que "allá cada cual" con los planteamientos que hace si, por ello, "se rasga las vestiduras, diciendo que una vez más el PNV saca tajada y rompe España".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mediavilla se ha referido al acuerdo alcanzado con el Gobierno central para el reconocimiento de las selecciones vascas de pelota o surf a través de una enmienda de los jeltzales a la Ley del Deporte, para asegurar que era algo que estaba ya firmado desde la investidura de Pedro Sánchez "con luz y taquígrafos". "No nos escondimos a la hora de plantear cuáles eran nuestras exigencias al PSOE de cara a nuestro apoyo", ha añadido.

Como ese compromiso "no se había cumplido", el dirigente del PNV ha precisado que, ahora que se negocian los Presupuestos, han reclamado que "se llevara a efecto de una vez por todas" este compromiso para no considerar que "se estaba produciendo un abuso de confianza".

De esta forma, ha dicho que se ha cumplido y esperan que sea "un hito para el deporte vasco". En este sentido, ha apuntado que "allá cada cual con los planteamientos que hace" cuando algunos "se rasguen las vestiduras, diciendo que una vez más el PNV saca tajada y rompe España".

"Era algo que el PNV venía reclamando y su compromiso estaba suscrito con Pedro Sánchez desde su toma de poder en La Moncloa", ha manifestado.

En cuanto a las críticas de EH Bildu por que no se reconozca la oficialidad de todas las selecciones vascas, Koldo Mediavilla ha respondido que "ojalá" se pudiera lograr. "Pero esos que nos critican porque no hemos llegado más allá, no han sido capaces de alcanzar ni un mínimo acuerdo al respecto", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la política que desarrolla su partido es de "gradualismo y de realismo político, de ir conquistando metro a metro en nuestra capacidad de autogobierno y la capacidad de este país de estar representado por sí mismo y de gestionarse en todos los ámbitos, también en el deportivo".

En su opinión, cuando el Ejecutivo pide "una nueva confianza a unas cuentas públicas, que son herramientas fundamentales para el desarrollo de un gobierno", el PNV insta a que, "en reciprocidad", se cumplan los compromisos adquiridos con anterioridad. "La confianza se fragua cumpliendo las promesas pasadas y llevándolas Boletín Oficial", ha destacado. Por ello, el PSOE ha cumplido el acuerdo sobre las federaciones deportivas.

NEGOCIACIONES HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Mediavilla ha explicado que en las negociaciones siempre tienen que negociar "hasta el último minuto" y ha resaltado "el valor" del Grupo Vasco y de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, al "llegar al límite para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y defender los intereses de Euskadi en Madrid".

El dirigente jeltzale ha señalado que el cumplimiento de los acuerdos se están consiguiendo porque el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos necesita el apoyo del PNV y, para sacar adelante sus propuestas, "tiene que mantener una negociación abierta con todos sus socios".

"El PNV siempre ha tenido, máxime en las situaciones extraordinarias que vivimos, la capacidad de dar una estabilidad institucional y un sosiego que permita el progreso y avance conjunto de la sociedad", ha manifestado.

TRANSFERENCIAS

En cuanto a las transferencias pendientes, ha afirmado que el PNV considera "que ya no es posible mayor negociación con ellas" porque su cumplimiento es cuestión de "pura legalidad". Además, ha recordado que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez estableció un calendario de traspasos, "que no ha cumplido".

Ante las justificaciones del Gobierno del Estado para el "retraso" de las transferencias en la pandemia de la Covid y la guerra de Ucrania, ha exigido "que se aplique la voluntad política y que ese acuerdo se cumpla más pronto que tarde". "No lo mezclamos con ningún tipo de negociación porque consideramos que no hay contraposición que valga al cumplimiento de la Ley", ha remarcado.

Según ha apuntado, en estas cuestiones políticas, "muchas veces exaspera la falta de perspectiva y de respeto que se viene produciendo desde un Gobierno que se sabe en minoría, pero que no aplica el necesario diálogo para cultivar las confianzas obtenidas hasta entonces".

"Exaspera el hecho de que te enteres de nuevas medidas económicas a través de los medios de comunicación una vez aprobadas y luego se te exija ratificarlas en el Congreso, cuando uno de los elementos básicos del acuerdo de legislatura era que, en cualquier caso, el Gobierno español tendría que consultar, previamente a tomar decisiones, a su socio 'prioritario', como ellos llaman al PNV, cosa que no se está haciendo", ha lamentado.

Por ello, ha reconocido que ha habido ocasiones en la que su paciencia ha llegado "casi al límite". "Pero la verdad es que nos enfrentamos a una situación en la que, si no hay un apoyo explícito al actual Gobierno, la alternativa que se nos plantea es bastante peor. Sería pasar de Guatelama a Guatepeor", ha afirmado.

PROCESO ELECTORAL INTERNO

Koldo Mediavilla también se ha referido a las candidaturas que las ejecutivas territoriales del PNV han propuesto para las próximas elecciones municipales y forales, en las que se ha dado paso a más mujeres, como en el caso de Beatriz Artolazabal o de Elixabete Etxanobe, que aspiran a la Alcaldía de Vitoria y a la presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, en sustitución de Gorka Urtaran y Unai Rementeria, respectivamente.

El dirigente jeltzale ha reconocido que en el PNV ha habido "históricamente una falta de protagonismo por parte de las mujeres en la primera línea de representación política", aunque "no falta de liderazgo de las mujeres en el partido porque siempre han estado, de forma muy activa, tanto en las bases como en las organizaciones municipales o en el entramado social" de la formación jeltzale.

En esta línea, ha admitido que era "una asignatura pendiente ir rompiendo los techos de cristal y posibilitar que mujeres con una capacidad contrastada e idéntica al resto", puedan acceder a cargos "de primer nivel".

"Se van dando pasos poco a poco y, de cara a las próximas elecciones municipales y forales, se ha optado por hacer unas propuestas de candidaturas que encabezan mujeres altamente preparadas y que serán, sin lugar a dudas, las primeras diputadas generales y las primeras alcaldesas de las capitales", ha señalado.

En su opinión, el PNV está demostrando, además, que tiene "un banquillo muy amplio dispuestos a continuar con el relevo en el ámbito institucional e interno para avanzar en la estrategia y en el objetivo de construir la nación vasca".

Mediavilla ha apuntado que en organizaciones políticas, sindicales, sociales y económicas, el acceso de la mujer a los ámbitos de liderazgo ha estado "muy mermado". Por ello, ha apostado por implementar políticas de apoyo para que "las mujeres se empoderen en ese liderazgo y, con total normalidad, dirijan instituciones, partidos, sindicatos, entidades sociales, económicas, etc".