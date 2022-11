PNV defiende su acuerdo "histórico" sobre las selecciones autonómicas y critica que Junts quisiera "echarlo por tierra"

Afirma que rechazó tramitar una enmienda de JxCAT sobre este tema porque no tenía posibilidad de prosperar y anulaba su acuerdo con el PSOE

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha defendido el acuerdo "histórico" que ha alcanzado con el PSOE para impulsar la participación de las selecciones deportivas autonómicas en competiciones internacionales "en determinadas condiciones", y ha reprochado a Junts per Catalunya que pretendiera "echarlo por tierra" a través de una enmienda, a cuya tramitación se ha opuesto la formación jeltzale. El Grupo Vasco en el Congreso ha destacado que la propuesta de JxCAT sobre este tema "no tenía la más mínima posibilidad de prosperar" y anulaba su acuerdo con los socialistas.

En un comunicado, el PNV ha respondido, de esta forma, a las críticas de Junts, que ha asegurado que los jeltzales "han vetado el sueño del independentismo catalán" de reconocimiento oficial de sus selecciones, al oponerse a la tramitación de su enmienda.

El Grupo Vasco en el Congreso ha recordado que alcanzó un acuerdo con el PSOE para la participación de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales "en determinadas circunstancias", lo que supone "un logro histórico que hasta hoy no había sido posible".

En este sentido, ha subrayado que "la propuesta de Junts per Catalunya que motiva el veto de PNV a su tramitación se redacta modificando la literalidad de ese acuerdo y dinamitándolo".

"Esta pretensión de Junts per Catalunya de echar por tierra el acuerdo alcanzado por PNV se presenta, además, a última hora de la tarde de ayer y sin que fuera comunicado al Grupo Vasco, a pesar de que Junts per Catalunya conocía la importancia política y la excelente acogida social del pacto logrado", ha afirmado.

SIN POSIBILIDADES DE PROSPERAR

A su juicio, "es aún más grave poner en riesgo un acuerdo que ha costado mucho conseguir para someter a votación una propuesta que no tiene posibilidades de salir adelante". "Y este es un aspecto nuclear en este asunto: la propuesta de Junts per Catalunya no tenía la más mínima posibilidad de prosperar, pero sí anulaba el histórico acuerdo alcanzado por PNV y PSOE", ha apuntado.

Por ello, el PNV ha asegurado que "ni impide ni veta ni evita nada con la decisión adoptada" sobre la enmienda de JxCAT, "sencillamente, porque no se puede impedir, ni vetar ni evitar algo que no se va a producir".

"Es bien notorio que PNV siempre ha defendido la participación de todas las selecciones deportivas vascas (y catalanas) en competiciones internacionales de aquellos deportes en los que sus federaciones deseen participar", ha remarcado.