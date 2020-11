El PNV dice que Madrid en un "agujero negro" que le permite crear una "situación económica favorable"

Señala que el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco "no es un beneficio" penitenciario

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PNV en el Congreso, Mikel Legarda, ha afirmado que la Comunidad de Madrid se ha convertido en un "agujero negro" fiscal y económico que "atrae todos los elementos necesarios para crear una situación económica mucho más favorable y diferenciada".

En declaraciones a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, Legarda ha señalado además que el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco "no es un beneficio" penitenciario, como sí lo es la progresión de grado.

Respecto al apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, Legarda ha afirmado que el mayor objetivo era la estabilidad del Gobierno y "lo previsible era que se lograra con las fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez".

A su juicio, decir que el Ejecutivo queda en manos del soberanismo entra dentro de "las frases rituales", ya que "el gobierno queda en manos del gobierno". "En cada circunstancia veremos las distintas geometrías variables, que las seguirá habiendo. En unos casos logrará los apoyos de unos y en otros casos los de otros", ha expresado.

Asimismo, ha considerado que legislaturas de cuatro años es "muy difícil" que se den en el futuro con el actual "mapa de partidos, tan plural y competitivo". "El tener ahora Presupuestos da un escenario de legislatura dos años mínimo... que sea luego toda una legislatura completa... si no hubiera más presupuestos se daría un adelanto técnico electoral de ocho meses o un año", ha vaticinado.

Asimismo, y tras reconocer que la crisis sanitaria del covid-19 es también "económica y social", ha incidido en que va a afectar "a todas las inversiones", incluidas las relativas a infraestructuras en los presupuestos de todas las instituciones.

Respecto al preacuerdo alcanzado por ERC con el Ejecutivo central relativo a una armonización fiscal de las Comunidades Autónomas y la polémica surgida, Legarda ha indicado que "ciertas situaciones llevan a pensar que el mundo está al revés".

"El PP, que siempre habla de la igualdad, pide la diferenciación fiscal, y ERC que se postula como partido independentista pide la armonización fiscal y normas comunes para todos... Te deja descolocado", ha reconocido.

En este contexto, ha asegurado que la armonización fiscal es una "necesidad a nivel europeo". "Europa reflexiona sobre horquillas o mínimos y en ese sentido nosotros estamos en la línea europeista y consideramos que, a nivel europeo, debiera haber armonizaciones", ha defendido.

Además, ha aclarado que, "a nivel interno", Euskadi cuenta con un régimen fiscal concertado y ya se cuenta con "esas horquillas" al no tener capacidad normativa para todos los impuestos.

"Ya estamos en un ámbito de armonización fiscal al hacerlo concertadamente", ha defendido, para añadir que "Madrid se ha convertido por contra en una realidad, no solo fiscal sino económica, que es una especie de agujero negro que atrae todos los elementos necesarios para crear una situación económica mucho más favorable".

PRESOS

Por último, y en relación a los presos de ETA, ha defendido el "derecho al arraigo" de los reclusos y ha incidido que no hay "ningún elemento para sostener que no estén lo más cercanos a sus ámbitos sociales".

"Pero no los presos de ETA, todos los presos. El acercamiento no es un beneficio, lo es la evolución de grado y no vemos ninguna razón para que todos los presos no estén lo más cerca de sus ámbitos sociales para una mejor reinserción", ha finalizado.