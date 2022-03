PNV dice que la reforma laboral ha incorporado interrogantes a su relación con Sánchez, pero desea agotar la legislatura

Barandiaran espera que el PP cambie su discurso "alejado de la plurinacionalidad y del respeto al hecho diferencial vasco"

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Innovación Política del EBB del PNV, Xabier Barandiaran, ha reconocido que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central ha incorporado "interrogantes" en la relación de los jeltzales con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha asegurado que la posición del PNV es "clara" y quieren "agotar la legislatura".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Barandiaran se ha referido a la relación del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez, en la actualidad. Según ha dicho, la reforma laboral "ha incorporado alguna que otra interrogante" y la propuesta de leyes posteriores que se han producido por parte del Gobierno "nos genera alguna inquietud".

En cualquier caso, ha asegurado que la posición del PNV es "clara" y quieren "agotar la legislatura", mantener una relación "cualitativa" con el Gobierno de Sánchez, y llegar a acuerdos que sean "beneficiosos para ambos, y, sobre todo, para nuestro país, Euskadi".

En relación a la enmienda a la totalidad del PNV al proyecto de Ley de Vivienda, ha explicado que "si se plantea una ley que invade competencialmente de manera clara y flagrante, tanto desde el punto de vista constitucional como estatutario, la competencia en materia de vivienda, evidentemente ahí vamos a tener una disensión importante".

Según ha reconocido, "eso dificulta la conversación y llegar a acuerdos, y eso lo debe de saber el Partido Socialista y el Gobierno de Sánchez". No obstante Barandiaran ha remarcado que la apuesta del PNV "no está en la búsqueda de antagonismos", sino en "la búsqueda de acuerdos".

Por ello, espera que el Ejecutivo central "reaccione y, a través del diálogo y el acuerdo" puedan llegar a una situación y a un planteamiento "sustancialmente distinto" y que Euskadi se quede con la Ley Vasca de Vivienda.

En referencia la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha dicho que, "después de mucho tiempo, tenemos una muy buena noticia", aunque, ha reconocido que este tipo de negociaciones son "mucho más largas, arduas y difíciles de lo que aparentan en términos de opinión pública".

"Es bueno para el país la transferencia y, sobre todo, es de justicia tal y como recoge nuestra norma institucional básica, que es el Estatuto de Autonomía de Gernika".

Sobre las críticas de EH Bildu en el sentido de que la transferencia del IMV solo convierte a Euskadi en una "sucursal de Madrid", Barandiaran ha dicho que hacen todo lo posible para que Euskadi "tenga cada vez mayores cotas de autogbierno" y, en ese sentido, ha afirmado que la transferencia del IMV "viene a consolidar esa posición" y, sobre todo, a establecer "una línea futura de trabajo en el sentido de que es bueno para este país".

"Si EH Bildu considera que esta transferencia es mala y negativa para el país, que ofrezca una alternativa y que explique a la ciudadanía vasca cómo y en qué condiciones deberíamos articular este tipo de procesos", ha emplazado, para considerar que "atacar lo inatacable no conduce a nada".

CRISIS EN EL PP

Sobre la crisis en el PP y la elección de su presidente, puesto para el que se postula el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el PNV "respeta las decisiones que puedan adoptar los partidos políticos respecto a sus propios liderazgos". "Nosotros no debemos de entrar a valorar esos liderazgos, lo que tenemos que hacer es, dentro del juego democrático, respetar lo que decidan en el PP", ha señalado.

No obstante, ha dicho que, "hasta ahora, el PP mantiene un discurso muy alejado de la plurinacionalidad y del respeto al hecho diferencial vasco" y desde el PNV desean que "cambie ese discurso y, sobre todo, que cambie la acción política para tener una mayor comunicación política".

Tras afirmar que no le han sorprendido las "deslealtades" hacia Pablo Casado, ha advertido que es un hecho que "debilita extraordinariamente la cultura democrática de cualquier país, que no solo se produce en el ámbito del PP", sino que es "un mal bastante generalizado en la política, en el sentido de que hay personas que abordan el recorrido político desde parámetros estrictamente de interés individual y cuya única lealtad es así mismo y no al proyecto que representan".

A su juicio, la crisis en el PP "ha mostrado una buena parte de la crisis de las democracias liberales". Además, cree que el PP tiene ahora el reto de "cómo puede y en qué condiciones puede liderar el centro derecha en España, que en este momento está roto y compite entre sí".

Este, ha insistido, es "uno de los problemas centrales para poder abordar cualquier proceso electoral en orden a la gobernabilidad en España, ése es el reto que tiene el PP y no lo tiene nada fácil, porque en el seno de la derecha española se han generado dos discursos que inicialmente eran divergentes y ahora empiezan a ser antagónicos".

El discurso de Vox, ha señalado, es "difícilmente compatible con los valores y la cultura democrática de cualquier país", y, por lo tanto, no es para el PP "tarea sencilla". "Competirán electoralmente, pero Vox también es una fuerza y constituye un riesgo, no solo para el PP, sino para el conjunto del sistema democrático", ha advertido.

En su opinión, España es incapaz de hacer un 'cordón democrático' contra la ultraderecha porque "seguramente falta suficiente cultura democrática como para hacerlo". A su entender, "esa es una cuestión absolutamente esencial" y, según ha apuntado, "ningún país que se precie como democrático puede permitir tener una comunicación y menos un acuerdo con un partido que ataca directamente la visión democrática, la diferencia y, sobre todo, mina el sistema democrático".

Para Barandiaran, es un tema que España "se lo debería de tomar muy en serio" porque "es un problema no solo para el PP en términos electorales coyunturales", sino que es "un problema para el conjunto del sistema democrático".

En cuanto a la formación del gobierno en Castilla y León, ha dicho que es una cuestión "que lo van a decidir ellos" y sobre la posibilidad de que el PP tenga un presidente y otra persona diferente sea el candidato a las elecciones, como ocurre con el PNV, ha dicho que es una cuestión que "también la tienen que decidir en el PP".

El PNV, ha dicho, "históricamente tiene su propia forma de organizarse, que ha ido legitimada por la sociedad vasca durante muchísimos años y, además, es un sistema que tiene una enorme dosis de cultura democrática que nos permite abordar el futuro también con una cierta solvencia". No obstante, ha dicho que él no está en condiciones de "dar ninguna lección a ningún partido político".