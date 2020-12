PNV dice que Robles "patinó ayer como nunca" al atacar a PNV por preguntarle sobre "focos totalitarios" en el ejército

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, cree que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "patinó ayer como nunca" al atacar al PNV cuando el diputado jeltzale Joseba Agirretxea le preguntó cómo pensaba eliminar "posibles focos de ideología totalitaria en el Ejército español".

Robles defendió a las Fuerzas Armadas, aseguró que estas han desarrollado labores humanitarias que "no hicieron otros" y afirmó que "algunos nacionalismos también son totalitarios", en claro reproche al PNV.

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Atutxa ha recordado "lo que pasa en el ejército", en el que, a su juicio, se dan actitudes antidemocáticas, no solo en militares retirados, sino que también "en chavales muy jóvenes".

Por ello, ha insistido en que ayer en el Congreso la ministra de Defensa "dio un patinazo espectacular". "Patinó como nunca, en el momento en el que se estaba haciendo viral en todo el Estado el vídeo de 2019 del cuartel de Paracuellos del Jarama de chavales de veintitantos y 30 años con canciones de la División Azul y brazo en alto, simulando el saludo nazi. Creo que es algo que sí es responsabilidad de Margarita Robles y del Gobierno español", ha apuntado.

La presidenta del PNV en Vizcaya ha asegurado que "hay un problema" porque también existen imágenes de 2018 "de gente muy joven en el ejército, muy similares", y ha destacado que estos se están formando en academias militares donde alguna enseñanza "estarán recibiendo" para que actúen de esta manera.

Itxaso Atutxa ha advertido de que "no vale que la ministra diga que son militares ya en la reserva o jubilados" porque "no es verdad". Tampoco es verdad, según ha replicado, que el PNV "tenga complejos". "Apeló, además, a nuestro sentimiento nacionalista, como si eso no nos dejara ver otras cuestiones y nos recordaba la actividad voluntaria y humanitaria de las tropas en Líbano. Una cosa no quita la otra, pero los del 2019 no están en la reserva, es gente", ha reiterado.

En su opinión, "ahí hay un problema de limpieza de actitudes y de registros ideológicos que existen muy anteriores a la democracia. Y creo que hay una parte todavía importante de la Justicia que es también una rémora de lo que hubo antes de la transición. Quizá sean los estamentos más claramente todavía necesitados de fortalecimiento democrático, que tendrán que demostrar y justificar", ha manifestado.