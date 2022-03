PNV está dispuesto "a negociar, estudiar y aprobar" el plan anticrisis de Sánchez porque "el momento lo requiere"

Atutxa pide a la oposición en Euskadi que "escuche" a Urkullu en su ronda de partidos ante la emergencia económica y colabore

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha afirmado que están dispuestos "a negociar, estudiar y aprobar" el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania porque "el momento lo requiere".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha especificado que, "una vez más", resulta "difícil" votar que no a un decreto, aunque algunas medidas no les gusten. Precisamente, los jeltzales disecciona ahora el paquete de iniciativas del Ejecutivo porque "se mezclan muchas cosas". En este sentido, ha admitido que habrá medidas que le gusten menos, pero no se pueden negar a que se apliquen otras.

"No hay posibilidad de negociarlas, más allá de cómo se van a hacer luego algunos de los pagos, aquellos en los que nosotros tenemos alguna competencia, como en el IMV, en el que habrá que determinar asuntos más técnicos. Pero es que al decreto se le dice sí o no, no se negocia", ha añadido.

La dirigente jeltzale ha señalado que "era absolutamente claro" que había que hacer algo, tal como la formación jeltzale ha reclamado de manera reiterada, pero ha lamentado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, "sin cesar", presentan sus iniciativas a través de decretos "sin cocina previa". En este sentido, ha recordado que fue el propio Sánchez el que, en la Conferencia de Presidentes, anunció un gran Plan Nacional con medidas trabajadas con las comunidades autónomas.

De esta manera, considera que Pedro Sánchez otra vez "gobierna por decreto y casi en solitario" porque la propia Unidas Podemos ha tenido "información de muy última hora". En este sentido, cree que esta "no es una buena transición" hacia "otro talante, después de haber visto que en votaciones tan importantes como la de la reforma laboral los números salen muy justitos y, si no hay un trabajo previo con el resto de partidos, es muy difícil que salga".

Sobre la relación entre los socios del Gobierno, socialistas y morados, ha recordado que "no va a mejor, siempre sigue siendo difícil". "Nos impresiona que este decreto tan importante lo haya tenido que cerrar con Unidas Podemos 'in extremis'", ha indicado.

En todo caso, espera que "busquen medidas de actuación" conjunta para que la legislatura dure. "A nosotros nos gustaría que fuera mucho, para que se puedan ver cumplidos todos los compromisos que tienen con Euskadi, que siguen al ralentí", ha insistido.

IMPUESTOS

Itxaso Atutxa ha mostrado su preocupación al escuchar, "una y otra vez", que "todo pasa por bajar impuesto" porque no cree que sea la solución. "Tocar impuestos es una cosa muy seria y tiene que ser gradual", ha señalado.

En todo caso, considera que, "para situaciones puntuales y contingencias" como las que ahora se viven, "con unos precios que afectan a casi todo el mundo", se podrían tomar medidas "para periodos o secores concretos".

En su opinión, esto es "una cosa muy diferente a ir a una bajada de impuestos generalizada", un reclamo histórico "de la derecha, que nunca trae consecuencias positivas a la larga", y ha recordado que los recursos "son finitos".

Atutxa ha explicado que las ayudas "puntuales" ante esta situación "no van a dar respuesta a problemas estructurales que ya existían". Por ello, cree que los fondos Next "puede ser un camino" en la buena dirección para cambiar algunas estructuras productivas.

RONDA DE CONTACTOS DE URKULLU

Ante la ronda de contactos con partidos que pondrá en marcha el Lehendakari, Iñigo Urkullu, para afrontar la emergencia económica y humanitaria generada por la guerra de Ucrania, ha pedido a la oposición "que escuchen". "Se va a acercar a los partidos después de haber hecho un diagnóstico muy fehaciente de lo que está sucediendo en el país", ha añadido.

La presidenta del BBB del PNV ha señalado que "la buena situación financiera de las instituciones vascas está garantizando" que se pueda hacer frente a estas coyunturas derivadas de la pandemia y de la guerra. "Tendremos que colaborar y, luego, tendremos que ver en que medidas las instituciones vascas, dentro de sus competencias, pueden complementar y ayudar a aquellas que el Gobierno español también haga públicas en próximos días", ha añadido.

Itxaso Atutxa también se ha dirigido al sindicato Hiru, que ha decidido mantener la huelga del transporte, para transmitirle que todo el mundo "está sufriendo una guerra en lo económico". "Ahí es donde tenemos que diferenciar lo que es coyuntural y lo que es estructural. Creo que las ayudas ahora, muy puntuales, deben ser analizadas en el momento y, después, tiene que haber mesas para hablar de cuáles son los problemas del transporte, no solo en Euskadi, sino en el Estado y hasta en Europa", ha manifestado.

La dirigente del PNV cree que, si la denominada "singularidad ibérica" en el problema de los precios de la Energía, beneficia al Estado también lo hará a Euskadi. "Pero veremos a ver cómo es ahora la concreción porque tendremos que ver a partir también del propio decreto cómo se sitúa ese tema", ha indicado.

Tras señalar que el precio del gas en España puede tener un tope máximo, debe ser aprobado por Europa, "porque puede determinar movimientos de precios también en el cálculo de la electricidad" en la UE, "y no va a ser tan sencillo". "No creo que esta, entre comillas, victoria de Sánchez, lo vean bien los países del norte de Europa, con otro tipo de recursos y posibilidades energéticas", ha dicho.

SÁHARA

Atutxa ha asegurado que no les ha convencido Pedro Sánchez con sus explicaciones sobre el cambio de postura del Ejecutivo de España ante el Sáhara, que el PNV ya ha calificado de "muy grave". "El Estado español tiene una gran responsabilidad sobre el pueblo saharaui", ha añadido.

En esta línea, ha subrayado que, si Sánchez mañana da las mismas explicaciones que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "volveremos a otro fracaso más" del presidente ante la Cámara.

LEY DE EDUCACIÓN

La líder del PNV de Bizkaia ha definido como "momento histórico" para Euskadi el acuerdo alcanzado en torno a la próximo Ley de Educación Vasca, después de que este lunes la comisión del Parlamento vasco avalara la reforma educativa pactada entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. "Ese consenso puede traer mucha garantía para Euskadi", ha asegurado.

Por último, ha asegurado que su partido, no solo está a favor de que el proceso de segregación de Usansolo de Galdakao prosiga, sino que fue el PNV el que presentó en Juntas Generales de Bizkaia la modificación de la Norma Foral para que "esto pudiera ser posible". "Apoyaremos que el procedimiento siga su curso, pero va a chocar con la legislación española", ha advertido.