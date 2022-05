El PNV exige explicaciones a Sánchez por el espionaje, pero no variará su relación con el Gobierno

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre el espionaje a políticos independentistas y también a miembros del Ejecutivo como él mismo, pero ha subrayado que estas escuchas no "pillan de nuevas" a los nacionalistas vascos y que, por tanto, no les llevarán a replantearse su relación con el Gobierno de coalición.

"Alguien tiene que dar alguna explicación de algo", ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso, añadiendo que aún no hay fecha para que acuda a la Comisión de Gastos Reservados la directora el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.

Esteban ha dejado claro que, "sea o no una cortina de humo" el anuncio de que también es espió a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, eso "no puede ocultar la necesidad" de que se investiguen las escuchas a independentistas.

INVESTIGACIÓN MÁS NECESARIA QUE NUNCA

"Una cosa no puede tapar a la otra, todo tiene que ser investigado porque no son unas denuncias cualquiera", ha enfatizado, incidiendo en que ahora es más "necesaria" que nunca una comisión parlamentaria para aclarar todo esto y subrayando que no basta con remitir todas las explicaciones a la Comisión de Gastos Reservados como plantea el Gobierno.

Y es que, según ha explicado, aún en el caso de que en esa comisión de Secretos Oficiales se dilucidara todo lo ocurrido y se aclarara quién tiene que asumir responsabilidades, no podría explicarse qué ha pasado a la ciudadanía ni se podrían pedir dimisiones, porque los portavoces que acuden a ese foro parlamentario no pueden dar cuenta de lo que allí se trata.

Esteban ha reiterado que este asunto ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de actualizar toda la legislación relativa a la información calificada como secreta y ha pedido que se desclasifique todo lo que tiene que ver con estas escuchas.

YA SE INVESTIGÓ A LA POLICÍA

En este contexto, ha recalcado que el Congreso tiene que investigar para que se pueda restablecer una "confianza" que se ha quebrado y ha dicho no entender la negativa del Ejecutivo a dar ese paso puesto que, ha recordado, la Cámara ya investigó la actuación de la denominada 'policía patriótica' y las escuchas a políticos.

Y es que Esteban ha dicho estar convencido de que por ejemplo a su formación se la ha espiado en varias ocasiones, por ejemplo cuando se tramitó el 'Plan Ibarretxe' o se negoció la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Todo esto nos indigna, se tiene que aclarar, pero no nos pilla de nuevas", ha dicho, cuando se le ha preguntado si este asunto puede hacer que el PNV modifique su relación con el Gobierno, del que es aliado parlamentario.

Preguntado sobre si el Ejecutivo debe asumir ya responsabilidades políticas por esta cuestión, el portavoz de los nacionalistas ha explicado que "se pueden tener más o menos sospechas" pero que antes de pedir ceses hay que tener claro qué ha pasado.

"Si alguien intenta ocultar (algo) ante el Parlamento, podría tener consecuencias, pero procesalmente no estamos en ese momento", ha deslizado. También ha comentado que "puede ser", como parece que apunta el Gobierno, que el espionaje a Sánchez y Robles provenga de otro país, pero no ha descartado que lo haya promovido algún sector desde dentro y sin autorización judicial. De hecho, ha comentado que para determinadas personas que cuestionan la legitimidad del Gobierno no debería suponer ningún problema que se espiase al presidente.