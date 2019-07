El PNV, extrañado de que Sánchez obvie a Cataluña en su discurso cuando necesita la abstención independentista

Publicado 22/07/2019 15:12:54 CET

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha mostrado este lunes su extrañeza por el hecho de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado del problema catalán en su discurso cuando necesita al menos la abstención de los partidos independentistas catalanes para ser investido.

En declaraciones en el Congreso tras la primera intervención de Sánchez, Esteban ha definido su alocución como "el típico discurso largo" con "muchas medidas". "Me ha dado la sensación de que estaba desgranando la idea del PSOE, pero no el acuerdo con Podemos", ha dicho.

A su juicio, lo que debería hacer Sánchez es centrarse en aquellos puntos en los que puede haber acuerdo con el partido morado para cerrar un pacto programático y a partir de ahí "trenzar con otros partidos" que, como el suyo, puedan ser "útiles".

Por contra, juzga "un sinsentido" que el candidato haya vuelto a ofrecer pactos de Estado que ya se ha demostrado son muy difíciles de alcanzar y le ha recriminado que haya apuntado reformas sobre materias sociales que son competencias de las comunidades autónomas.

Por último, Esteban ha reiterado que su formación no votará contra Sánchez en ningún caso porque no hay otra alternativa, pero ha insistido en que no han hablado con los socialistas desde el pasado 8 de julio.