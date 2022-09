PNV insiste en que el cumplimiento del Estatuto requiere de "un impulso político" que "puede dar Sánchez"

Atutxa insta al Gobierno a "ponernos a trabajar" y a "superar esos problemas técnicos existentes tomando decisiones políticas"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este lunes que, "una vez más", el cumplimiento del Estatuto de Gernika está en manos del Gobierno español y que lo que se necesita es "un impulso político" al trabajo técnico que requiere la materialización de las competencias pendientes de transferir, que "puede dar" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Atutxa ha lamentado que el Ejecutivo central "siempre dice que tiene la voluntad" de cumplir el Estatuto pero que "luego reconocen, como ya hizo el propio Sánchez en el Congreso, que no llega al 35% el cumplimiento de los acuerdos" firmados con el PNV en torno a las competencias pendientes.

"Los acuerdos los firmaron ellos, propusieron un calendario y unos plazos que, posteriormente, aceptaron ambos gobiernos. Por lo tanto, una vez más, está en sus manos, pero la voluntad no suele ser suficiente. Aquí hay que trabajar, dar un impulso político a esos trabajos técnicos, y se lo puede dar el propio Sánchez. Lo ha hecho otras veces y lo deberá volver a hacer, porque creo que incluso lo necesitará más que nadie", ha indicado.

Asimismo, Atutxa ha respondido al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que este pasado fin de semana dijo que no cree que las transferencias que reclama el PNV "sean fundamentales en este momento" y que la formación jeltzale busca "protagonismo", y ha asegurado que "aquí no hay búsqueda de protagonismo", sino "un trabajo serio" porque, en su opinión, "el deseo de cumplir una ley incumplida no es la voluntad de un partido, sino una necesidad que en estos momentos está en su mano".

"El PNV no quiere cumplir el Estatuto porque en su momento fue favorable al Estatuto, sino porque es algo que el Gobierno de España debe a este pueblo. Además, este mismo Gobierno reconoció por primera vez que es una deuda del Gobierno de España con Euskadi. Por lo tanto, no sé a qué jugamos en esta cuestión", ha señalado.

"DECISIONES POLÍTICAS"

En este sentido, Itxaso Atutxa ha instado al Gobierno central a "ponernos a trabajar" y a "superar esos problemas técnicos existentes tomando decisiones políticas", porque según ha dicho, "los ciudadanos quieren lo que es suyo por ley, y este país ha hecho esa elección una y otra vez durante los últimos 40 años".

"La representación de la ciudadanía está en el Parlamento, y el Parlamento vasco solicitó, por unanimidad, al Gobierno de España que de verdad cumpla con esa obligación y complete esa vía de las transferencias", ha asegurado.

Asimismo, Atutxa ha afirmado que no cree que los ciudadanos de Euskadi "vivan fuera" de lo que recoge el Estatuto, y ha destacado que "muchas transferencias que contiene el Estatuto nos corresponden a los ciudadanos vascos también en la realidad del día a día".