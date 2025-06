El PNV no ve "serio" que Sánchez comparezca en julio en el Congreso mezclando la OTAN y el caso Cerdán: "Así no"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no es serio" mezclar en una única comparecencia ante el Pleno del Congreso las explicaciones por la salida del ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán con el plan de rearme de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Consejo de la Unión Europea. "Así no", ha remarcado.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la dirigente vasca ha hecho referencia a la comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el Pleno que el Gobierno quiere celebrar el próximo 9 de julio en la Cámara Baja con la intención de rendir cuentas por el escándalo que ha generado el presunto cobro de mordidas de Cerdán, pero también para explicar las conclusiones tras la cumbre de la OTAN, el Consejo Europeo y la Conferencia de la ONU sobre Cooperación que tendrán lugar en próximas fechas.

"Pedimos celeridad y transparencia, no porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Así no.", ha sido el mensaje publicado por Vaquero y recogido por Europa Press.

Además, en su publicación la portavoz del PNV ha avanzado que desde su grupo parlamentario solicitarán en el Congreso que las explicaciones del presidente se produzcan en una comparecencia "monográfica". La decisión se tomará previsiblemente en la Junta de Portavoces de la próxima semana.